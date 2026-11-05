Fas'ın Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu koruma şansı yüksek görünüyor; her ne kadar Senegal, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) kendisini final maçını 3-0 kaybetmiş sayan kararına itiraz ederek Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunmuş olsa da. Bu değerlendirme, spor hukuku alanında uzman bir avukata ait.

CAS önünde görülen davalarda deneyim sahibi olan Fransız avukat Romain Bisseni, kuralların katı bir şekilde uygulanmasının Fas'ın lehine işlediği görüşünde. Mahkemenin CAF Temyiz Komitesi'nin kararını onaylayacağını öngören avukat, Senegal'in itirazının başarı şansını "son derece düşük" olarak değerlendiriyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Bisseni, CAF kararının Afrika Uluslar Kupası tüzüğünün 82 ve 84. maddelerine dayandığını belirtti. Bu maddeler, bir takımın oynamayı reddetmesi ya da hakemin izni olmadan maç bitmeden sahadan ayrılması halinde o takımın mağlup sayılacağını ve turnuvadan elenmesini, ayrıca sonucun rakibi lehine 3-0 kabul edilmesini öngörüyor.

Avukat, Temyiz Komitesi'nin, Senegal Millî Takımı'nın turnuva finalinde oynamaya devam etmeyi reddettiğini ve hakemin iznini almadan sahadan ayrıldığını değerlendirdiğine dikkat çekti; ancak davanın ayrıntılarının ve komite kararının tam gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılmadığına işaret etti.

Senegal tarafının olası savunmalarıyla ilgili olarak Bisseni, Senegal'in, tüzüğün amacının oyuna devam etmeyi reddeden takımı cezalandırmak olduğunu ve maçın zaten tamamlanmış olması nedeniyle bunun söz konusu duruma uygulanamayabileceğini savunacağını öngördü.

Ayrıca Senegal Futbol Federasyonu'nun, üç oyuncunun sahada kaldığını, dolayısıyla takımın sahayı tamamen terk ettiğinin kabul edilemeyeceğini öne sürebileceğini belirtti. Ancak avukat, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yayımladığı futbol oyun kurallarının 3.1 maddesinin, maçın sürdürülebilmesi için sahada en az yedi oyuncu bulunmasını şart koştuğuna dikkat çekti.

Bisseni şunları söyledi: "Buna rağmen, Spor Tahkim Mahkemesi'nin öncelikle hukuki meseleleri incelediği göz önünde bulundurulduğunda, Senegal'in itirazının başarı şansının son derece düşük olduğunu düşünüyorum."

Avukat, CAF kararının onaylanma olasılığının yüzde 75 olduğunu, yani Fas'ın kıta şampiyonu olarak kalacağını belirtti ve mahkemenin görevinin kuralları uygulamak olduğunu, duyguları ya da sahada yaşananları değerlendirmek olmadığının altını çizdi.

Bisseni, final maçının tekrar oynanması ihtimalini de dışladı; CAF tüzüğünün böyle bir seçeneğe yer vermediğini ve söz konusu durumda belirlenen cezanın, kurala aykırı davranan takımın 3-0 mağlup sayılması olduğunu açıkladı.

CAS'ın CAF kararını onaylamasının, hukuki açıdan Senegal'in galibiyetinin iptal edilmesini ve kupanın Fas'a teslim edilmesini, ayrıca madalyaların değiştirilmesini gerektireceğini ekleyen avukat, davanın istisnai bir nitelik taşıdığına işaret etti.

Şu an itibarıyla Senegal'in itirazı, CAF kararının uygulanmasını durdurmuyor. Bu da, Spor Tahkim Mahkemesi'nin bu kasım ayı sonunda nihai kararını verene kadar Fas'ın Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu hâlâ koruduğu anlamına geliyor.