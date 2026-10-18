İspanyol basınında bugün yayımlanan bir rapor, hazır olmasına rağmen Faslı İbrahim Diaz'ın son dönemde Real Madrid'in kadrosundan neden uzak kaldığını sorguladı.

İbrahim Diaz, bu sezon La Liga'da yalnızca 3 maçta forma giydi ve toplam 99 dakika sahada kaldı; bu süre içinde ne gol attı ne de asist yaptı. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında 79 dakika oynadı ve bu maçta bir gole asist yapmayı başardı.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, La Liga'da Sevilla ile yapılacak karşılaşmanın kadrosunu açıkladı ve listede yedek kulübesinde oturmaya devam eden İbrahim Diaz'ın adı yer almadı.



"AS" gazetesi ise kadroyla ilgili şu yorumu yaptı: "Inter karşısındaki üstün performansından bu yana Diaz, beş maçta yalnızca 22 dakika oynadı. Hâlâ kas ağrıları çekiyor, ancak bu durum oynamasına engel değil ve Mourinho için müsait durumda."

Gazete şöyle devam etti: "Son milli arada Fas ile oynadı ve bir gol attı. Bu akşam ise yine yedek kulübesindeydi."