Mevcut milli ara döneminin Barcelona için hiç de rahat geçmediği şüphesiz. Teknik direktör Hansi Flick, yılın yoğun geçecek son bölümüne girmeden önce bazı temel oyuncularına bu dönemde dinlenme fırsatı vermeyi umarken, Alman çalıştırıcı şimdi iki yeni sorunla karşı karşıya.

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"Foot Mercato" sitesine göre, bunlardan ilki Frenkie de Jong ile ilgili. Dünya Kupası sırasında yaşadığı diz sakatlığının ardından gelen uzun bir aradan dönen Hollandalı orta saha oyuncusu, milli takım kampından ayrılmak zorunda kaldı.

Hollanda teknik direktörü Xavi Hernandez, Yunanistan galibiyetinin ardından yalnızca sırt ağrılarından bahsetse de, Hollanda Federasyonu sonunda oyuncusunun pazartesi günü Almanya ile oynanacak maç için Berlin'e gitmeyeceğini açıkladı. "AS" gazetesine göre ise Barcelona oyuncusu aslında kasık ağrılarından muzdarip.

Barcelona'da belirsizlik havası hakim. "Sport" gazetesine göre, Frenkie de Jong önümüzdeki pazartesi günü Katalan kulübünün sağlık ekibi tarafından tıbbi bir muayeneden geçecek ve ekip, daha fazla tetkike ihtiyaç olup olmadığına karar verecek.

De Jong, Villarreal maçında yok

Şu ana kadar kesin olan tek bir şey var: Hollandalı oyuncu bu hafta dinlenecek ve Camp Nou'da takımının Villarreal ile oynayacağı maçta görev alması neredeyse imkansız.

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Son derece hassas bir bölgedeki sakatlığının niteliği, Barcelona'yı büyük bir temkinli davranmaya itiyor. Özellikle de eski Ajax oyuncusunun daha yeni sakatlıktan dönmüş olması nedeniyle; ve Hansi Flick'in orta saha oyuncusunu riske atmak istemediği açık.

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Ancak bu, Katalan kulübünün kulislerinde endişe yaratan tek sorun değil.

Barcelona, Brezilya'nın kararını anlamıyor

Bu arada Raphinha'nın durumu da Katalonya'da bir miktar gerginliğe yol açıyor. Brezilya'nın Japonya'ya 3-2 yenildiği maçta, Japonya'nın son golüne şiddetle itiraz etmesi üzerine Carlo Ancelotti ile birlikte oyundan atılan Barcelonalı forvet, Brezilya Milli Takımı'nın salı günü Singapur'a karşı oynayacağı ikinci hazırlık maçında otomatik olarak men cezası alıyor.

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Barcelona'nın, oyuncusunun maçlara dönüşe en iyi şekilde hazırlanabilmesi için erken dönmesini ummasının mantıklı olduğu açık. Ancak Brezilya Futbol Federasyonu aksi yönde karar verdi.

Brezilya Erkek Milli Takımları Genel İcra Koordinatörü Rodrigo Caetano şu açıklamayı yaptı: "Raphinha kalacak. Prensip olarak bizimle kalacak... Ayrılması mantıksız olur, çünkü o liderlerimizden biri."

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Dolayısıyla Barcelona'nın kaptanı, maçta görev alamayacak olmasına rağmen Katalonya'ya dönmeden önce salı gününü beklemek zorunda kalacak.

Barcelona, Brezilya Futbol Federasyonu ile anlaşmazlığa düşmek istemese de, "Sport" gazetesinin aktardığına göre bu karar kulüp içinde anlaşılmıyor. Özellikle de Brezilya Federasyonu'nun geçmişte cezalı oyuncuların milli ara dönemlerinde oynamasına izin vermeyi alışkanlık haline getirmiş olması nedeniyle.

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Bu şaşkınlığın ötesinde, bu kararın Barcelona açısından önemli sportif sonuçları da var. Raphinha, takım arkadaşlarına katılmadan önce yaklaşık on iki saatlik bir uçak yolculuğuna ve yedi saate varan bir zaman farkına katlanmak zorunda kalacak; hem de Hansi Flick'in öğrencilerinin zorlu bir haftayı beklediği bir dönemde.

Katalan takımı, önümüzdeki pazar günü Villarreal'i ağırladıktan sonra, Şampiyonlar Ligi'nde Qarabağ ile karşılaşmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

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Bu, birkaç günlük değerli dinlenme ve hazırlık fırsatından yararlanabilecek olan Brezilyalı oyuncu için beş saati aşan bir başka uçak yolculuğu anlamına geliyor.