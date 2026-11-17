A Ligi'nde kesinleşenler
Çeyrek finale kalanlar: Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Norveç.
Küme düşenler: Çekya ve Türkiye.
Küme düşmemek için play-off'a kalanlar: Danimarka, Hırvatistan, Galler ve Sırbistan
B Ligi'nde kesinleşenler
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A Ligi'ne yükselenler: İsviçre, Avusturya, İsveç ve Macaristan.
Yükselme play-off'larına kalanlar: Slovenya, Kuzey İrlanda, İrlanda ve Bosna-Hersek.
Küme düşmemek için play-off'a kalanlar: Kuzey Makedonya, Gürcistan, İsrail ve Romanya. -
C Ligi'nde kesinleşenler
B Ligi'ne yükselenler: Arnavutluk, Karadağ, Slovakya ve İzlanda.
Yükselme play-off'larına kalanlar: Belarus, Kıbrıs, Faroe Adaları ve Estonya.
Uluslar Ligi'nin bir sonraki sezonu olan 2028/29 sezonunda yapı tamamen farklı olacak: Mevcut dört lig yerine, her biri 18 takımdan oluşan üç lig bulunacak.