UEFA Uluslar Ligi çeyrek final kurası bugün (Cuma) öğle saatlerinde, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

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Kuranın ayrıntılarını aktaran Mundo Deportivo gazetesi, birinci seviyede beklentilerin dışında ateşli eşleşmeler ortaya çıktığını yazdı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve Portekiz grup aşamasını lider olarak tamamlarken Belçika, Hollanda, İspanya ve Norveç ikinci sırada yer aldı.

Kura sonucunda Fransa ile İspanya eşleşti. Bu da Lamine Yamal ile Kylian Mbappé arasındaki düellonun yeniden yaşanacağı anlamına geliyor.

Kurada ayrıca Portekiz Hollanda ile, Almanya Belçika ile, İngiltere ise Norveç ile eşleşti.

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İspanya-Fransa eşleşmesinin galibi, yarı finalde Hollanda-Portekiz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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İspanya-Fransa eşleşmesinden söz etmişken, Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane futbolculuk döneminde İspanya ile 4 kez karşı karşıya gelmişti.

Bu karşılaşmaların ilki Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde oynandı ve Zidane'ın İspanyollara karşı en kötü anısı olarak kaldı. Golsüz berabere biten maçta ikinci yarının başında oyuna giren Zidane, sahada yalnızca 18 dakika kaldıktan sonra kırmızı kart gördü.

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A Milli Takım düzeyinde ise Zidane, EURO 1996'da grup aşamasında 1-1 sona eren maçta İspanya ile karşılaştı. Ardından 2000'deki turnuvada yine İspanya'nın karşısına çıktı ve ilk golü attığı maçta 2-1'lik galibiyetle İspanya'yı çeyrek finalde eledi.

Dünya Kupası'nda ise Zidane, 2006'daki turnuvada İspanya'yı son 16 turunda eleyen maçta kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiledi ve 92. dakikada attığı golle Fransa'nın 3-1'lik galibiyetini perçinledi.

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Fransa, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenilmesinin rövanşını almak istiyor.

Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmeleri iç saha ve deplasman usulüyle oynanacak. İlk maçlar 25-27 Mart, rövanş maçları ise 28-30 Mart tarihleri arasında yapılacak.

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Eşleşmeleri kazanan dört takım, 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek final etabına yükselecek. Final etabının ev sahibi henüz belirlenmedi, ancak ev sahibi ülke finallere kalan dört ülkeden biri olacak.