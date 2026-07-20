Ulusal takımda, Maldini ve Leonardo ile yapılan görüşme Guardiola’yı tekrar gündeme getirdi: Pep’in teknik direktörlük ihtimali yarı yarıya azaldı; Mancini ve Pirlo’yu geride bıraktı

İspanya’da, spot ışıklarından uzakta gerçekleşen bir görüşme, İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için durumu tamamen yeniden şekillendiriyor. Bir yanda Maldini ve Leonardo, diğer yanda Guardiola’nın katıldığı Barselona’daki görüşme, Pep’i milli takıma yeniden yaklaştırarak, giderek uzaklaşıyor gibi görünen bir olasılığı yeniden gündeme getiriyor. Guardiola, Sisal ve Snai bahis analistlerinin oranlarında da bir sıçrama kaydetti; birkaç saat önce 5,00 olan bu olasılığın oranı artık 2,25 olarak sunuluyor.





Yarısından fazla düşen bu oran, eski Manchester City teknik direktörünü pole pozisyonuna yerleştiriyor ve Mancini ile Pirlo’yu da geride bırakıyor; bu ikili ise sırasıyla 3,00 ve 3,25 oranlarıyla ikinci sıraya geriledi. Öte yandan, FIGC’nin yeni başkanı Malagò’nun da belirttiği gibi, bu isimler teknik direktörlük koltuğu için yarışta kalan tek isimler değildi; hâlâ diğer olası adaylar da vardı. Bu, Guardiola’ya açık bir gönderme; son yirmi yılın en başarılı teknik direktörüyle yeniden başlangıç yapmayı ümit eden tüm İtalya’yı hayal kurmaya iten bir imadır.