Norveç’in ulusal stadı, Oslo’da kritik Uluslar Ligi maçı öncesinde beklenen şiddetli kar yağışı ve sulu karın yaratabileceği ciddi aksaklıklara hazırlanıyor. Galler’in maçına ev sahipliği yapacak stadın oyun alanını oynanabilir durumda tutmak için saha görevlileri teyakküde geçirildi.

Reklam

Ullevaal'da kar temizleme ekipleri hazır bekliyor

Norveç, Uluslar Ligi A Grubu'nu son sırada bitirip küme düşmekten kaçınmak için galibiyetin şart olduğu kritik maçta bu cumartesi Galler'le karşılaşacak. Ancak karşılaşmanın hazırlıkları, önümüzdeki günlerde Ullevaal Stadyumu'nda yoğun yağış beklendiğini gösteren hava tahmini nedeniyle zorlaştı. Saha görevlileri işi şansa bırakmıyor. Son antrenmanlar ve maç için zemini kardan temizlemek üzere kar temizleme ekipleri hazır bekliyor.

Ullevaal Stadyumu'nun genel müdürü Carl Bernhard Svenke, tesisin bu duruma hazırlıklı olduğunu doğruladı. TV 2'ye konuşan Svenke, „Elbette teyakkuzdayız“ dedi ve hazırlık planı kapsamında özel bir ekibin oyun alanındaki karı sürekli temizleyeceğini açıkladı.

Olumsuz hava tahmini Norveç'in antrenman sahasını tehdit ediyor

Salı günkü antrenmanını Lillestrom'da tamamlayan millî takımın, perşembe ve cuma günleri stadyumda önemli antrenmanlar yapması planlanıyor. Bu takvim saha görevlileri üzerinde büyük baskı yaratırken, zeminin bakımı, Solbakken'in kadrosunun maç öncesinde antrenman yapmaya elverişli bir sahaya sahip olup olmayacağını belirleyecek etkenlerden biri hâline geldi.

Meteoroloji Enstitüsü'nde nöbetçi meteorolog olan Ingrid Bentsen, bölge için pek iç açıcı olmayan bir tahmin paylaştı. „Perşembe günü yoğun yağış olacak“ diyen Bentsen, yağışın gece başlayıp gün boyunca süreceğini belirtti. „Hem kar hem de karla karışık yağmur yağacak. Muhtemelen birkaç santimetrelik ıslak, sulu kar yerde birikecek“ diye ekledi.

Reklam Reklam

Solbakken uyarılara rağmen sakin

Hava durumu uzmanları zorluklar öngörse de Norveç kampında zeminin durumuna ilişkin hava şaşırtıcı derecede sakin. Stadyum yönetimi, sıfırın altındaki sıcaklıklar ve donmuş yağışla mücadelede modern teknolojiye büyük ölçüde güveniyor. Svenke, hava sıcaklığı sistemin etkili biçimde çalışabileceği düzeyde kaldığı sürece alttan ısıtmanın sahanın oynanamaz hâle gelmesini önlemeye yeteceğini belirtti.

Related Topics

Gelecek maçlar NOR UEFA Nations League A 12:00 WAL

„Oldukça sakiniz. Sıcaklığın sıfırın üzerinde olacağı tahmin edildiği sürece alttan ısıtma genellikle sorunun büyük bölümünü çözüyor“ diyen Svenke'yle aynı görüşte olan Solbakken de basın toplantısında hava durumuyla ilgili endişelere değindi. Solbakken, „Karın o kadar uzun süre yerde kalacağını sanmıyorum. Isıtmayı açtılarsa her şey yolunda gidecektir“ dedi.

Hava tahmini başkentte kaosa işaret ediyor

Çimlerle ilgili iyimserliğe rağmen Oslo'da stadyum çevresindeki koşullarla baş etmek çok daha zor olabilir. Cumartesi gününün yağışsız geçmesi beklense de sıcaklığın dört santigrat derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilmediğinden, hafta içinde biriken karın yerde kalması muhtemel.

Reklam

Sportif tablo, hava durumu tahminlerinin yarattığı gerilimi daha da artırıyor. Norveç, Uluslar Ligi'nin en üst seviyesindeki yerini korumak için olumlu bir sonuç almak zorunda. Mağlubiyet, ülkenin Solbakken yönetimindeki ilerleyişine önemli bir darbe vuracak. Bu da zeminin kalitesini maç öncesinin başlıca gündem maddelerinden biri hâline getiriyor. Eriyen karla karışık yağmur nedeniyle saha ağırlaşır ve suya doygun hâle gelirse bu durum, Norveç'in evinde kullanmayı umduğu teknik avantajları etkisizleştirebilir.