Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı ile elde ettikleriyle yetinmiyor. "La Roja"yı kürsüye taşıyan teknik adam, bugüne kadar başarılanların, kupa toplamayı sürdürmek ve dünya futbolunun zirvesi için mücadele etmek üzerine kurulu daha büyük bir projenin yalnızca başlangıcı olduğunu düşünüyor.

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Yeni mücadelelere hazırlanan İspanya teknik direktörü, en büyük hayalinin 2030 Dünya Kupası finalinin kendi ülkesinde oynanması olduğunu açıkladı. Teknik adamın sözleri büyük bir hırs, özgüven ve gurur taşıyordu.

De la Fuente bu açıklamaları, İspanyol gazetesi Marca'nın düzenlediği törende yaptı. Törende, olağanüstü kariyeri ve milli takımın başındaki başarıları nedeniyle kendisine "Marca Leyenda" ödülü verildi.

İspanyol teknik adam, ödülü İspanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Vicente del Bosque ile Marca gazetesinin direktörü Juan Ignacio Gallardo'nun elinden alırken gözle görülür biçimde duygulandı. Kariyerine yönelik övgülerin yağdığı gece, kutlama havasında geçti.

Bu onurdan duyduğu mutluluğu gizlemeyen De la Fuente, ödülün kariyerinde önemli bir durak olduğunu, ancak kendisini elde edilenlerle yetinmeye itmeyeceğini, aksine çalışmayı sürdürmesi ve yeni başarılara imza atması için ek bir motivasyon sağlayacağını vurguladı.

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İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, törene gelişinde şunları söyledi: "Çalışmaya ve başarılar elde etmeye devam etmeliyiz, çünkü şu an yaşadıklarımız yolun sonu değil, yalnızca başlangıcı. Bu, gerçekleştirmek için çalışacağımız çok önemli işlerin sadece başlangıcı."

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Ödülü evinde nerede saklayacağı sorulduğunda ise gülümseyerek yanıt verdi: "Onu çok özel bir yere koyacağım, böylece beni ziyaret eden herkes görebilecek."

Ödül töreni öncesinde Vicente del Bosque, halefinin kariyerine övgüler yağdırdı. Del Bosque, onun profesyonel kişiliğinin ve grubu yönetme becerisinin altını çizerek başarının yalnızca seçkin bir oyuncu grubuna sahip olmakla değil, bu oyuncularla nasıl ilişki kurulduğu ve onların nasıl uyumlu bir takıma dönüştürüldüğüyle ilgili olduğunu belirtti.

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Del Bosque şöyle konuştu: "Luis'ten söz ederken, başarılarla dolu kariyeri boyunca sergilediği olağanüstü tavra değinmemiz gerekir. Doğru oyunculara sahip olmak yetmez; onları nasıl yöneteceğinizi ve yönlendireceğinizi bilmeli, hepimizin tek bir takımın parçası olduğunu kavramalısınız."

Eski teknik adam, İspanya Futbol Federasyonu'nun koridorlarında De la Fuente ile paylaştığı anıları da hatırladı. Del Bosque, görüşmelerinin her zaman olumlu bir havada geçtiğini, kahvaltılarda yaptıkları sohbetlerin ise sürekli geleceğe odaklandığını anlattı.

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Duygusal konuşma: Başarının ardındaki aile ve dostlar

"Marca Leyenda" ödülünü aldıktan sonra kürsüye çıkan De la Fuente oldukça duygulu görünüyordu. Konuşmasında başarılardan ve kupalardan çok, yolculuğunda yanında olan ve bugün bulunduğu noktaya gelmesinde temel rol oynayan insanlara odaklandı.

"Hayatta insanın hissettiklerini kelimelere dökmenin zor olduğu anlar vardır ve inanın bana, bugün o anlardan biri. Marca Leyenda ödülünü tarif edilmesi güç duygularla alıyorum" dedi.

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Şöyle devam etti: "Kariyerim nedeniyle bu ödüle layık görüldüğüm bana bildirildiğinde ilk hissettiğim şey minnettarlıktı, ama buna büyük bir şaşkınlık da eşlik ediyordu. Bu ödülün yalnızca beni temsil etmediğinin farkındayım. O, uzun yıllara yayılan; emek, tutku, zor kararlar, başarılar ve hatta bana çok şey öğreten hatalarla dolu bir yolculuğu simgeliyor."

İspanyol teknik adam, kariyerinde çevresindeki insanların rolünü hatırlatarak sözlerini sürdürdü: "Hayat bana hiç kimsenin bulunduğu yere tek başına gelmediğini öğretti. Yolun başında bana inanan herkesi, sorumlulukları, dertleri ve sevinçleri paylaştığım meslektaşlarımı ve işini iyi yapmanın başkalarına duyulan saygının bir biçimi olduğunu bana öğreten herkesi hatırlıyorum."

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De la Fuente, ailesine ve dostlarına da minnettarlığını iletmeyi unutmadı. Özellikle işlerin planladığı gibi gitmediği zor dönemlerde asıl dayanağının onlar olduğunu vurguladı.

"Ailemi düşünüyorum; onlar her zaman görünmeyen, sessiz destekçilerimdi. En zor anlarda yanımda duran ve işler istediğim gibi gitmediğinde yeniden ayağa kalkmama yardım eden dostlarımı düşünüyorum. Onların hepsi olmasaydı bugün burada olmazdım" dedi.

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Başarının gerçek değerinin makamlarda, kupalarda ya da ödüllerde değil; insanlarda, değerlerde ve kişinin başkalarının hayatında bıraktığı izde yattığının altını çizen De la Fuente, bu onuru kariyerine başladığı tutku ve bağlılıkla kabul ettiğini belirtti.

Konuşmasını Marca gazetesine ve özellikle Juan Ignacio Gallardo'ya teşekkür ederek tamamlayan teknik adam, ardından tercihlerine ve kariyerine olan bağlılığını yansıtan bir mesaj verdi: "Geçmişe dönüp aynı yolu yeniden yürüme fırsatım olsaydı, tamamen aynısını yapardım. Çünkü bu yol bana sizin gibi özel insanlarla tanışma, onlardan öğrenme ve hayatı onlarla paylaşma fırsatı verdi."

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Dünya Kupası ve Uluslar Ligi: De la Fuente öncelikleri belirliyor

Gecede İspanya Milli Takımı'nın gelecekteki hedefleri de konuşuldu. De la Fuente'nin ideal kadrosunda yer almak üzere seçilen 10 yaşındaki Clara, teknik adama bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanma ihtimalleri hakkında doğrudan bir soru yöneltti.

De la Fuente, gerçekçilik ve hırsı bir arada taşıyan bir yanıt verdi: "Bak Clara, asıl başarı bir hedef için mücadele etmek ve ona ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmaktır. Biz de tam olarak bunu yapacağız. Ama önce bizi başka mücadeleler bekliyor. Uluslar Ligi'ni kazanmak istiyoruz ve bu yüzden bunu başarmaya çalışacağız."

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İspanyol teknik adamın, takımının dünya şampiyonluğu için mücadele edebileceğine inansa da olayların önüne geçmek istemediği açıkça görülüyordu. De la Fuente, 2030 Dünya Kupası'nda uzun soluklu bir yolculuk hayalini korurken Uluslar Ligi'ni mevcut öncelikleri arasına koydu.

Ancak gecenin en dikkat çeken açıklaması, İspanyol kamuoyunu meşgul eden soru, yani ülkesinin 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma ihtimali kendisine sorulduğunda geldi. De la Fuente, dileğini dile getirmekte tereddüt etmedi ve açık bir şekilde şöyle dedi: "2030 Dünya Kupası finalinin benim ülkemde, İspanya'da oynanmasını istiyorum."

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Böylece İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, geçmişteki başarılarının takdir edildiği ve gelecek hedeflerini açıkladığı olağanüstü bir geceyi geride bıraktı. De la Fuente, "Marca Leyenda" ödülünün kariyerinde son durak olmayacağını, aksine İspanya Milli Takımı ile tarih yazmaya devam etmesi için bir motivasyon kaynağı olacağını vurguladı.