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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Tim Ursinus
Çeviri:

Uli Hoeneß, Vincent Kompany dönemindeki geri dönüş planını ve Bayern Münih teknik direktörünün endişe verici çalışma tarzını açıkladı

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Uli Hoeneß'e göre Vincent Kompany çok yakında yeniden Bayern Münih'in teknik direktör kulübesinde yerini alacak.

Bayern'in patronu, BR'deki "Sonntags-Stammtisch" programında Belçikalı teknik adamın "iki, üç hafta içinde döneceğini" söyledi. Hoeneß, "Yani millî maç arasından sonra yeniden kulübede olacak" diye ekledi.

Kompany, ekim ayı sonunda Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün Säbener Straße'deki antrenman tesislerinde yere yığılmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Olayın nedeninin beyin zarı tahrişi (menenjizm) olduğu daha sonra teşhis edildi. 40 yaşındaki teknik adam şu anda evinde iyileşiyor. O zamandan beri yerine yardımcı antrenör Aaron Danks görev yapıyor.

Hoeneß'in öngörüsü gerçekleşirse Kompany, 20 Kasım'da 1. FC Köln'e karşı oynanacak Bundesliga maçında yeniden saha kenarında olabilir. Beş gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde OSC Lille ile karşılaşacak Bayern'i (25 Kasım), takip eden cumartesi günü de HSV deplasmanı bekliyor.

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Hoeneß'e göre Kompany kendini fazla zorladı: "Günde 12 saat çalışıyor"

Hoeneß, Kompany'nin kendini fazla zorlamış olabileceği görüşünde. Onursal başkan, "Günde 12 saat, haftada altı gün çalışıyor. Bu çok fazlaydı" dedi. Bu sözler, babası Pierre'in Spiegel'e oğluyla ilgili geniş kapsamlı bir portre yazısı için verdiği demeçle aşağı yukarı örtüşüyor. Pierre, Kompany'nin Bayern'in antrenman tesislerinde 14 saate kadar kaldığını söylemişti. Pierre Kompany, Bild gazetesine ise oğlunun 18 saate kadar çalıştığını ve üç çocuğunu hafta içinde çok az gördüğünü anlatmıştı.

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Hatta Bild gazetesinin haberine göre Bayern, bir süreliğine Kompany'ye futbolla ilgili katı bir yasak getirdi. Buna göre tüm ziyaretçilerden, Bayern teknik direktörünün yalnızca iyileşmesine odaklanabilmesi için onunla futbol hakkında konuşmamaları istendi.

Kompany, yere yığılmasından önceki günlerde viral bir hastalığa yakalanmış, gözle görülür biçimde güçten düşmesine rağmen RB Leipzig (6-1) ve Arsenal (2-2) maçlarında takımının başında bulunmuştu. Danks, bu sezon ilk kez Kompany'nin yerine çıktığı Arsenal maçı öncesindeki basın toplantısında, "Vincent'ı dinlenmeye ikna etmek gerçekten kolay değil" demişti.

1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
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Bayern, Vincent Kompany olmadan nasıl bir performans sergiledi?

Kompany'nin yerine basın toplantılarına ve televizyon röportajlarına da katılan Danks, Mainz maçı öncesinde ise teknik direktörün dönüşüne ilişkin henüz bir tahminde bulunmak istemedi. Danks, "Şu an için bir tarih belirlemedik ama millî maç arası, tüm bunları biraz değerlendirmek ve ne zaman dönebileceğine bakmak için iyi bir fırsat sunuyor" dedi.

Bayern, Kompany'nin yokluğunda SC Freiburg (3-1), 1. FC Magdeburg (Almanya Kupası, 6-1), Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) ve Mainz 05 (2-1) karşısında dört galibiyet aldı; zirve mücadelesindeki maçta ise BVB ile 2-2 berabere kaldı.

Yazan:Tim Ursinus

Alman ve Avrupa futbol muhabiri

Kaleci olarak bir kariyer gerçekleşmese de, futbol hayatımda her zaman sabit bir unsur olmuştur. Daha çocuk yaşta, spor gazeteciliğinin benim yolum olacağı açıktı. Memleketim Tübingen’deki Schwäbisches Tagblatt spor servisinde staj yaptıktan sonra Karlsruhe’de eğitim aldım — bir Swabia için biraz tartışmalı bir seçim. 2018’in sonunda SPOX ve GOAL’da stajyer olarak başladım, ardından çalışma öğrencisi oldum ve sonunda editör stajyeri oldum. 2023’ten beri editör ekiplerinin daimi bir üyesiyim. Eylül 2024’te SEO Senior rolünü üstlendim, ancak aynı zamanda muhabir ve nöbetçi baş editör olarak da çalışıyorum.

🎯 Ana Uzmanlık Alanlarım:

SEO makalelerini devretmek ve bu alandaki freelancerları yönetmek

Bundesliga kulüpleri için saha içi haber takibi (özellikle Bayern, Stuttgart, BVB ve Eintracht Frankfurt)

Futbol ile ilgili hikâyeler

Spor dünyasından haber araştırma ve yazımı

Futbolla Tanışmam:

Her şey 2000’lerin başında Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi zaferiyle başladı; Oliver Kahn üç penaltı kurtardı ve çocukluğumun kahramanı oldu. Hatırlamam biraz bulanık, çünkü o zaman sadece dört yaşındaydım. Yine de, ilk kaleci eldivenlerimi hediyeden çıkarıp açmam uzun sürmedi.

🌟 Favori Futbol Anılarım:

Birçok anı var. Öncelikle, Paris, Madrid veya Milano’daki muhabirlik görevlerim aklıma geliyor. Buna ek olarak, kişisel groundhopper gezilerim de var; bu anılar sonsuza dek unutulmaz olacak.

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