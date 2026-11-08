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Uli Hoeneß'e göre Vincent Kompany çok yakında yeniden Bayern Münih'in teknik direktör kulübesinde yerini alacak.

Bayern'in patronu, BR'deki "Sonntags-Stammtisch" programında Belçikalı teknik adamın "iki, üç hafta içinde döneceğini" söyledi. Hoeneß, "Yani millî maç arasından sonra yeniden kulübede olacak" diye ekledi.

Kompany, ekim ayı sonunda Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün Säbener Straße'deki antrenman tesislerinde yere yığılmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Olayın nedeninin beyin zarı tahrişi (menenjizm) olduğu daha sonra teşhis edildi. 40 yaşındaki teknik adam şu anda evinde iyileşiyor. O zamandan beri yerine yardımcı antrenör Aaron Danks görev yapıyor.

Hoeneß'in öngörüsü gerçekleşirse Kompany, 20 Kasım'da 1. FC Köln'e karşı oynanacak Bundesliga maçında yeniden saha kenarında olabilir. Beş gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde OSC Lille ile karşılaşacak Bayern'i (25 Kasım), takip eden cumartesi günü de HSV deplasmanı bekliyor.

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Hoeneß'e göre Kompany kendini fazla zorladı: "Günde 12 saat çalışıyor"

Hoeneß, Kompany'nin kendini fazla zorlamış olabileceği görüşünde. Onursal başkan, "Günde 12 saat, haftada altı gün çalışıyor. Bu çok fazlaydı" dedi. Bu sözler, babası Pierre'in Spiegel'e oğluyla ilgili geniş kapsamlı bir portre yazısı için verdiği demeçle aşağı yukarı örtüşüyor. Pierre, Kompany'nin Bayern'in antrenman tesislerinde 14 saate kadar kaldığını söylemişti. Pierre Kompany, Bild gazetesine ise oğlunun 18 saate kadar çalıştığını ve üç çocuğunu hafta içinde çok az gördüğünü anlatmıştı.

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Hatta Bild gazetesinin haberine göre Bayern, bir süreliğine Kompany'ye futbolla ilgili katı bir yasak getirdi. Buna göre tüm ziyaretçilerden, Bayern teknik direktörünün yalnızca iyileşmesine odaklanabilmesi için onunla futbol hakkında konuşmamaları istendi.

Kompany, yere yığılmasından önceki günlerde viral bir hastalığa yakalanmış, gözle görülür biçimde güçten düşmesine rağmen RB Leipzig (6-1) ve Arsenal (2-2) maçlarında takımının başında bulunmuştu. Danks, bu sezon ilk kez Kompany'nin yerine çıktığı Arsenal maçı öncesindeki basın toplantısında, "Vincent'ı dinlenmeye ikna etmek gerçekten kolay değil" demişti.

Getty Images

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Bayern, Vincent Kompany olmadan nasıl bir performans sergiledi?

Kompany'nin yerine basın toplantılarına ve televizyon röportajlarına da katılan Danks, Mainz maçı öncesinde ise teknik direktörün dönüşüne ilişkin henüz bir tahminde bulunmak istemedi. Danks, "Şu an için bir tarih belirlemedik ama millî maç arası, tüm bunları biraz değerlendirmek ve ne zaman dönebileceğine bakmak için iyi bir fırsat sunuyor" dedi.

Bayern, Kompany'nin yokluğunda SC Freiburg (3-1), 1. FC Magdeburg (Almanya Kupası, 6-1), Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) ve Mainz 05 (2-1) karşısında dört galibiyet aldı; zirve mücadelesindeki maçta ise BVB ile 2-2 berabere kaldı.