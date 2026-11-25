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Jamal Musiala, nörolojik işlev bozukluğuyla ilgili tartışmada Bayern Münih'e doğru önemli bir adım atmış ve kulüp yönetiminin başlıca eleştirilerinden birini gidermiş görünüyor.

Sport Bild'in haberine göre, zorlu bir dönemden geçen yıldız oyuncu, doktorlarının elindeki dosya ve belgeleri incelemesi için Bayern Münih'e şeffaf erişim izni verdi. Musiala, rahatsızlığı nedeniyle Münih ekibinin takım doktorları veya kulübün başvurduğu nörologlar tarafından değil, bizzat seçtiği iki uzman tarafından tedavi ediliyor. Bu uzmanlar, hasta bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlü.

Bu durum, Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin ağırlığını koyduğu güçlü denetim kurulunun kendisine yeterli ve şeffaf bilgi verilmediğini düşünmesi nedeniyle kulüp içinde rahatsızlığa yol açmış görünüyor. Stern'in salı günü yayımladığı dikkat çekici haber, Bayern'in önde gelen isimlerinin Musiala ile danışmanlarının, rahatsızlığına ilişkin ayrıntıları ve geçen haftanın pazartesi günü yeniden yaşadığı absans nöbeti gibi olumsuz gelişmeleri bilerek gizlediğinden şüphelendiğine dahi işaret etti.

Ardından meşhur sert çıkış geldi. Rummenigge geçen cuma, Musiala'nın eski formuna dönebileceğinden kamuoyu önünde açıkça şüphe duyduğunu belirtti ve Şubat 2025'te imzalanan dev sözleşmenin değiştirilmesini güçlü biçimde talep etti . Süddeutsche Zeitung'a göre bu sözleşme, maddeler ve "ek anlaşmalar" sayesinde Musiala'ya yılda 30 milyon euroya kadar kazanç sağlayabilir.

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Bayern Münih ve Musiala'nın danışmanları ortamı sakinleştirmek istiyor

Musiala, sözleşmeyi imzaladıktan kısa süre sonra, Nisan 2025'te kız kardeşi yolcu koltuğundayken hız sınırının 120 km/sa olduğu bir yerde 194 km/sa hızla ciddi bir trafik kazası yaptı. Stern, salı günü Bayern Münih'teki bazı kişilerin, o dönemdeki kazanın Musiala'nın absans nöbetleriyle bağlantılı olup olmadığını sorguladığını yazdı.

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Sport Bild'e göre Musiala'nın rahatsızlığı, sözleşme uzatıldıktan birkaç ay sonra tespit edildi. Musiala'nın ardından kulübü ve Christian Schmid'in de aralarında bulunduğu 11WINS'teki danışmanlarını "aynı anda" bilgilendirdiği belirtiliyor.

Birkaç hafta önce Musiala'nın yüksek sabit maaşı nedeniyle bir "ikilem" yaşandığını söyleyen Uli Hoeneß ile Rummenigge'nin kamuoyu önünde dile getirdiği şüphelerin ardından, bu konuda yeniden sükûnet sağlanması hedefleniyor.

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Musiala'nın danışmanları Schmid ve Tobias Altschäffl, salı günü CEO Jan-Christian Dreesen, başkan Herbert Hainer ve sportif direktör Max Eberl ile görüşerek hassas konudaki gerilimi azaltmak için Säbener Straße'ye gitti. En azından Eberl'in açıklamasına göre bu hedefe ulaşıldı.

Eberl, Bayern kafilesi Lille'deki Şampiyonlar Ligi maçı için yola çıkmadan önce "Çok ama çok yapıcı bir görüşmeydi" dedi. Görüşmenin sonucu neydi? Eberl, "En önemli sözler" diyerek yanıtladı: "Sükûnet, ona zaman tanımak ve güven." Teknik direktör Vincent Kompany, sportif direktör Christoph Freund ve kendisinden oluşan sportif yönetimin, Musiala'nın yeniden en üst seviyesine ulaşabileceğine "yüzde 100 inandığını" söyledi.

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Eberl ayrıca görüşmede para veya Musiala'nın milyonlarca euroluk sözleşmesinde olası bir değişiklik hakkında konuşulmadığını belirtti. "Üzerinde uzlaştığımız konu ortamı sakinleştirmekti. Bu gence hak ettiği desteği vermekti."