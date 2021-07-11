Uli Hoeness: Toni Kroos'un bu futbolda yeri yok!

Alman futbolunun efsane ismi, EURO 2020'deki başarısızlık sonrasında Joachim Löw'ü ve Real Madrid'in yıldızını hedef aldı.

Almanya Milli Takımı'nın EURO 2020'ye son 16 turunda veda etmesinin yankıları sürerken, Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness de yaşanan tartışmalara dahil oldu. Milli takımın başarısızlığının ardında yatan nedenin diziliş hatası olduğunu savunan Hoeness, milli takımı bıraktığını açıklayan Toni Kroos'u hedef aldı.

Hoeness ne söyledi?

Alman basınından RTL'ye konuşan Uli Hoeness, Kroos'un sürekli yan pas yaptığını ve takımın oyununa herhangi bir şey katmadığını söyledi:

"Kroos'u gerçekten çok seviyorum. Bayern Münih için harika maçlar çıkardı ama bu oyun tarzıyla katkı vermesi mümkün değil.

"Kroos'un yatay pasları bu futbol için uygun değil. Birinin ona bunu söylemesi gerekiyor. Artık topla dikey ve ileri doğru oynamanız gerekiyor. İngiltere maçında korkunç bir performans sergiledi. Neredeyse orta saha çizgisini bile geçmedi."

"Diziliş hatalıydı"

Almanya'nın geride üçlü oynamasının da takıma zarar verdiğini belirten Hoeness'in eleştirilerinden milli takımın eski teknik direktörü Joachim Löw de nasibini aldı:

"Almanya dörtlü savunmayla oynadığı ilk iki maçta gayet iyiydi. Sonrasında Löw, Kroos'u da oyuna entegre etmek istediği için geride üçlüye döndü ve bu durum olumsuz etkiledi çünkü bu futbolda Kroos'un yeri yok.

"Almanya turnuvada dörtlü bir savunma ve Goretzka, Kimmich, Müller, Sane, Gnabry ve Havertz ile oynasaydı şimdi çok farklı bir konumda olurduk ama berbat bir futbol oynadık."

Daha fazla okuma