Jürgen Klopp, cuma günü düzenlenen resmi tanıtımında, Kosicke’nin DFB’de bundan böyle "strateji, gelişim ve inovasyondan sorumlu yardımcı antrenörüm" olacağını doğruladı. Bunun için Projekt Five adlı şirketindeki genel müdürlük görevinden çekildiği ve Klopp’un yanı sıra diğer teknik direktörlere verdiği danışmanlık faaliyetlerini de sonlandırdığı belirtildi. Kosicke, yaklaşık yirmi yıldır Klopp’a eşlik ediyor ve onun gölge adamı olarak görülüyor.

"Sadece bir başantrenörün gelmesi yetmez" diyen Klopp, şöyle devam etti: "Pek çok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Her taşı kaldırmak istiyoruz." Kosicke, teknik direktör danışmanlığının "mucidi" olarak görülüyor; 2021’e kadar Julian Nagelsmann’ın yanında da yer aldı.

DFB Başkanı Bernd Neuendorf, Kosicke’nin göreviyle ilgili şunları söyledi: "Marc’ın Jürgen için son derece önemli bir muhatap olduğunu gördük. İkisinin bu kadar sıkı şekilde iç içe geçmiş olduğu ve ancak paket halinde gelebilecekleri açıktı. Soru her zaman şu oluyor: Hangi rolde? Jürgen bunu yardımcı antrenör olarak tanımladı. Sahanın dışında gerçekleşen idari işler için. Bizim anlayışımız bu yönde. Marc’ın gelecekte bu görevleri üstlenmesi gerekiyor. DFB çalışanı olarak değil ama her türlü erişime sahip ve koordinasyon sağlıyor. Federasyonun içine doğru önemli bir arayüz. İletişim, sponsorlar, pazarlama; futbolun ötesinde teknik ekibi meşgul eden tüm bu konular."

Geçmişte Bremen doğumlu ve koyu bir Werder taraftarı olan Kosicke, Bayern Münih için de önemli bir rol oynadı; üstelik bunu, onlarca yıldır Bayern Münih ile ilişkilendirilen Mia san mia mentalitesini resmi bir slogana dönüştürerek yaptı.

Bunun oldukça ilginç koşullarını Kosicke, 2023 yılında SPOX ve GOAL'e verdiği bir röportajda anlatmıştı. Bu söyleşi, Mia san mia tarihine dair büyük bir multimedya dosyasının parçasıydı ve Alman Spor Gazetecileri Birliği tarafından 2023 Büyük Online Ödülü'ne layık görüldü. O dönem yapılan röportajı burada yeniden okuyabilirsiniz.

Bay Kosicke, siz bir Werder taraftarısınız ve Borussia Dortmund’un eski başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp’un danışmanısınız. Tam da sizin Mia san mia’yı Bayern Münih’in resmi sloganı haline getirmeniz nasıl oldu?

Kosicke: 2008 yılında dönemin iş ortağım Oliver Bierhoff ile birlikte İsviçre’deki bir FIFA etkinliğine gidiyordum. Tesadüfen Uli Hoeneß de aynı uçaktaydı. Kendi oyuncularını eleştiriyor ve kimsenin Bayern Münih’in aslında ne anlama geldiğini bilmediğinden yakınıyordu. Ben de bunun üzerine Bay Hoeneß’e, onun görüşüne göre Bayern Münih’in tam olarak ne anlama geldiğini sordum; o da bana net bir cevap veremedi.

Sonra ne oldu?

Kosicke: Ona, uzun süre Nike ve Adidas’ta çalıştığımı ve oralarda şirketin tüm çalışanlarının en önemli değerler ve mesajlar hakkında bilgilendirildiği sözde şirket İncilleri bulunduğunu anlattım. Bunun üzerine bana, FC Bayern için de böyle bir şey tasarlayıp tasarlayamayacağımı sordu.

Tasarlayabildiniz.

Kosicke: Yüzde 100 cahillikle ama büyük bir özgüvenle kabul ettim (gülüyor). Uli Hoeneß ayrıca karşısında sadece beni görmek istediğini, Roland Berger kravatlılar ekibini istemediğini söyledi. Bunun üzerine fanshoptan ve pazarlamadan, malzeme sorumlusundan ve gençlik koordinatöründen, medya departmanından Stefan Mennerich ile baş scout Wolfgang Dremmler’den oluşan heterojen bir çalışma grubu kurduk. Dört hafta boyunca birlikte Bayern Münih’in değerlerini şekillendirdik.

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Ve sonunda ortaya Mia san mia mı çıktı?

Kosicke: Hayır, slogan benim için en başından beri belliydi. Hoeneß ile uçaktaki konuşmam sırasında zaten aklımdaydı. Ama o sırada bunu dile getirmedim, yoksa tüm kozumu bir anda oynamış olurdum. Sonrasında çalışma grubuyla birlikte yalnızca buna eşlik edecek değerleri geliştirdik.

Hangi değerlere ulaştınız?

Kosicke: Sonuçta 16 ilke üzerinde anlaştık. Örneğin: "Biz bir aileyiz ve birbirimizin arkasında dururuz." Ya da: "Kamuoyu önünde birbirimiz hakkında konuşmayız."

Hoeneß sonucu beğendi mi?

Kosicke: Yönetim kurulundaki sunum için İncil’in birkaç prototipini gerçek lederhosen derisiyle ciltlettim. Başlığı açıkladığımda herkes çok heyecanlandı. Hoeneß, "Harika slogan ama bu MIR bir uzay istasyonu" dedi. Çünkü kapağın üzerinde "Mia san mia" değil, "Mir san mir" yazıyordu. Bremenli biri olarak Bavyeracaya yüzde 100 hakim değildim. Değiştirmemiz gereken tek şey buydu.

Peki sonrasında süreç nasıl ilerledi?

Kosicke: İncil’in dışında, FC Bayern için kulüp içinde uygulamaya geçirilmesine eşlik edecek bir yol haritası da geliştirdim. Böylece görevim tamamlanmış oldu. Faturayı keserek slogan üzerindeki haklarımı devrettim ve şu güvenceyi verdim: "Merak etmeyin, Bremenli biri ve Jürgen Klopp’un danışmanı olarak kendimi Mia-san-mia’nın büyük mucidi gibi konumlandırmayacağım." İster idari ofiste çalışan biri, ister Fürstenfeldbruck’tan bir genç oyuncu, ister Sadio Mane olsun; her yeni transferin, FC Bayern’e katıldıktan sonra bir onboarding önlemi olarak bu İncil’i eline alması gerekiyordu ve mesaj şuydu: Biz buyuz, yaşattığımız değerler bunlar.

Mia san mia kavramı, siz onu resmi slogana dönüştürmeden önce ne kadar yaygındı?

Kosicke: Onu, gençliğimde Weserstadion’da Werder’in FC Bayern’e karşı son dakikalarda aldığı bir yenilgiyi yaşadığım günden beri biliyordum. Ertesi gün gazetede Bayern’in Mia-san-mia tavrından söz ediliyordu. Bu hep aklımda kaldı. Ama o dönemde Mia san mia’nın arkasındaki duruş, kavramın kendisinden daha görünürdü.