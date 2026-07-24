Bild'e göre Marc Kosicke’nin gelecekte milli takımın stratejisi ve gelişiminden sorumlu olması bekleniyor. Bunun için Project Five şirketindeki genel müdürlük görevinden zaten ayrıldığı ve Klopp dışındaki diğer teknik direktörlere verdiği danışmanlık faaliyetlerini de sonlandırdığı belirtildi. Kosicke, yaklaşık iki on yıldır Klopp’a eşlik ediyor ve onun sağ kolu olarak görülüyor.

Geçmişte Bremen doğumlu ve açık bir Werder taraftarı olan Kosicke, Bayern Münih için de önemli bir rol oynadı. Bunu da, onlarca yıldır Bayern Münih ile ilişkilendirilen Mia-san-mia mentalitesini resmi bir slogana dönüştürerek yaptı.

Kosicke bunun oldukça ilginç koşullarını 2023 yılında SPOX ve GOAL'e verdiği bir röportajda anlattı. Bu söyleşi, Mia san mia'nın tarihi üzerine hazırlanan kapsamlı multimedya dosyasının bir parçasıydı ve Alman Spor Gazetecileri Birliği tarafından 2023 Büyük Online Ödülü'ne layık görüldü. O dönem yapılan röportajı burada yeniden okuyabilirsiniz.

Sayın Kosicke, siz Werder taraftarısınız ve Borussia Dortmund’un eski başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp’un danışmanısınız. Mia san mia’yı FC Bayern’in resmi sloganı yapan kişi tam da sizin olmanız nasıl gerçekleşti?

Kosicke: 2008 yılında o dönemki iş ortağım Oliver Bierhoff ile birlikte İsviçre’deki bir FIFA etkinliğine gidiyordum. Tesadüfen Uli Hoeneß de aynı uçaktaydı. Kendi oyuncularını eleştiriyor ve kimsenin Bayern Münih’in aslında ne anlama geldiğini bilmediğinden yakınıyordu. Bunun üzerine Bay Hoeneß’e, Bayern Münih’in tam olarak ne anlama geldiğini düşündüğünü sordum. Bana net bir cevap veremedi.

Sonra ne oldu?

Kosicke: Ona uzun yıllar Nike ve Adidas’ta çalıştığımı, orada şirketin en önemli değerleri ve mesajları hakkında tüm çalışanların bilgilendirildiği sözde kurum incilleri bulunduğunu anlattım. Bunun üzerine bana, FC Bayern için de böyle bir şey tasarlayıp tasarlayamayacağımı sordu.

Yapabildiniz.

Kosicke: Yüzde 100 bilgisizlik ama büyük bir özgüvenle kabul ettim (gülüyor). Uli Hoeneß ayrıca sadece beni görmek istediğini, Roland Berger kravatlılar ekibini istemediğini de söyledi. Böylece fanshop’tan ve pazarlamadan insanlarla, malzeme sorumlusuyla ve gençlik koordinatörüyle, medya departmanından Stefan Mennerich ve baş scout Wolfgang Dremmler’le heterojen bir çalışma grubu kurduk. Dört hafta boyunca birlikte Bayern Münih’in değerlerini şekillendirdik.

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Ve sonunda Mia san mia mı ortaya çıktı?

Kosicke: Hayır, slogan benim için en başından beri belliydi. Hoeneß ile uçakta yaptığım konuşma sırasında zaten aklımdaydı. Ama o an bunu dile getirmedim, yoksa tüm kozumu hemen baştan oynamış olurdum. Sonrasında çalışma grubuyla birlikte sadece buna eşlik edecek değerleri geliştirdik.

Hangi değerlere ulaştınız?

Kosicke: Sonuçta 16 emir üzerinde anlaştık. Örneğin: "Biz bir aileyiz ve birbirimiz için varız." Ya da: "Kamuoyu önünde birbirimiz hakkında konuşmayız."

Hoeneß sonucu nasıl karşıladı?

Kosicke: Yönetim kuruluna yapılacak sunum için incilin birkaç prototipini gerçek lederhosen derisiyle ciltlettim. Başlığı ortaya çıkardığımda herkes çok beğendi. Hoeneß, "Harika slogan ama bu MIR bir uzay istasyonu" dedi. Çünkü kapağında "Mia san mia" değil, "Mir san mir" yazıyordu. Bremenli biri olarak Bavyera lehçesine yüzde 100 hakim değildim. Değiştirmemiz gereken tek şey buydu.

Sonrasında süreç nasıl ilerledi?

Kosicke: İncilin dışında FC Bayern için kulüp içinde uygulanmasına yönelik eşlik eden bir yol haritası da geliştirdim. Benim görevim bununla sona erdi. Faturayı keserken slogan üzerindeki haklarımı devrettim ve şu güvenceyi verdim: "Merak etmeyin, bir Bremenli ve Jürgen Klopp’un danışmanı olarak kendimi Mia-san-mia’nın büyük mucidi gibi lanse etmeyeceğim." İster idari ofiste çalışan bir personel, ister Fürstenfeldbruck’tan bir genç oyuncu, ister Sadio Mane olsun; her yeni transferin, FC Bayern’e geldikten sonra uyum sürecinin bir parçası olarak bu incili eline alması gerekiyordu. Verilen mesaj şuydu: Biz buyuz, yaşattığımız değerler bunlar.

Siz onu resmi slogana dönüştürmeden önce Mia san mia ifadesi ne kadar yaygındı?

Kosicke: Onu, gençliğimde Weserstadion’da Werder’in FC Bayern’e karşı son dakikalarda aldığı bir yenilgiyi yaşadığım günden beri biliyordum. Ertesi gün gazetede Bayern’in Mia-san-mia tavrından söz ediliyordu. Bu hep aklımda kaldı. O dönemde Mia san mia’nın arkasındaki duruş, ifadenin kendisinden daha görünürdü.