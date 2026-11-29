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Joshua Kimmich'in kırmızı kartı? Olabilir. HSV deplasmanındaki sönük 0-0? "Olağanüstü!" Uli Hoeneß'in pazar günü söylediği bu dikkat çekici sözlerin tek bir amacı var: birlik, sükûnet ve barış.

Bayern'de gerçekten çalkantılı günler yaşanıyor. Bir yanda, Harry Kane ve Ismael Saibari'nin (ikisinde de sindesmoz bağı yırtığı), Jamal Musiala'nın (kas lifi yırtığı) ve Manuel Neuer'in (tendon sakatlığı) ardından Konrad Laimer'i de vuran inanılmaz sakatlık şanssızlığı var.

Avusturyalı istikrarlı oyuncu, cumartesi günü HSV karşısında yaşadığı "sağ ayak bileğinde tendon çıkığı sakatlığı" nedeniyle uzun süreli sakatlar arasına katıldı. Böylece Vincent Kompany'nin kadro sıkıntısı daha da ciddi boyutlara ulaştı.

Uli Hoeneß, bu koşulları da göz önünde bulundurarak, HSV karşısında Michael Olise, Serge Gnabry ve Alphonso Davies'ten de yoksun kalan, oynayabilecek durumdaki Bayernli futbolcuları Hamburg'daki sönük 0-0'a rağmen övmek istedi.

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Hoeneß, "Takımı kutluyorum. Özellikle eksik kaldığımız bölümde mücadele açısından olağanüstü bir performans gördüm. Konrad Laimer'in de sakatlanmasının ardından dokuz kilit oyuncumuz olmadan oynamak zorunda kaldığımızı unutmamak gerek" dedi.

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Uli Hoeneß, Joshua Kimmich'e anlayış gösterdi

Hoeneß, hafta içinde kulüp yönetimini sert biçimde eleştiren yardımcı kaptan Kimmich'i, devre arasından hemen önce şiddetli hareketi nedeniyle gördüğü "kesinlikle affedilemez" (Kimmich'in kendi ifadesi) kırmızı kart yüzünden yerden yere vurmak yerine anlayışlı davrandı. Kulüp patronu, Kimmich'in cumartesi günkü hatası için "Herkes bir kez hata yapabilir, konu da burada kapanmıştır" dedi.

Oysa 31 yaşındaki futbolcu, hafta içinde kulüp yönetimine pek anlayış göstermemişti. Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e 2-1 yenilmesinin ardından Jamal Musiala meselesi nedeniyle yönetime sözlü eleştiriler yöneltmişti. Bayern yöneticilerinin Musiala'ya karşı kamuoyu önündeki tutumunun "Bayern'e yakışmadığını" söylemişti.

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Musiala'nın şu anda performansıyla haklı çıkaramadığı yüksek maaşına ilişkin tartışmaları ilk kez Hoeneß başlatmıştı. Hem sakatlıklarla boğuşan hem de son derece yetenekli olan hücum oyuncusuyla ilgili bu tartışma, Hoeneß'in kasım başında Bayerischer Rundfunk'ta yaptığı ses getiren açıklamalarla başlamıştı. Ardından Karl-Heinz Rummenigge, cuma günü Bayern'in 1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldığı maçın kenarında çok daha sert sözler sarf etti.

"Sağlık sorunu olduğu biliniyor. Çok yüksek meblağlar içeren bir sözleşmesi olduğu da biliniyor" diyen Rummenigge, Musiala'ya Nisan 2025'te konulan ve kısa süreli absans nöbetlerine yol açan nörolojik işlev bozukluğu teşhisine atıfta bulundu. "Bildiğimiz şeyler, burada bu statta sık sık sergilediği seviyeye yeniden ulaşmasının ne yazık ki zor olacağını düşündürüyor."

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Rummnigge, bu nedenle "oyuncuyla, ailesiyle ve her şeyden önce menajerlik şirketiyle konuşmak gerektiğini, çünkü o zaman bu meblağların, kusura bakmayın ama, artık karşılanamayacağını" söyledi. Musiala'nın olası satışı da kendisine soruldu. Rummenigge, "Jamal'ın kulüpten ayrılmak isteyeceğini ya da başka bir kulübün onu bu koşullarda satın alacağını düşünemiyorum" yanıtını verdi.

Rummenigge'nin sözleri, Musiala'nın sağlık durumu ve sözleşmesi etrafındaki gerilimi öylesine tırmandırdı ki oyuncunun temsilcileri geçen salı Säbener Straße'deki barış görüşmesine katıldı. Kimmich ise ertesi gün kulüp yöneticilerinin tutumunu hedef aldı. Görünüşe göre eleştirilerinin odağında özellikle Rummenigge vardı.

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Kimmich, onun sözlerinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bunun bedelini bir oyuncu asla ödememeli" dedi. kicker gazetesine göre Kimmich'in sözleri Hoeneß'i hiç rahatsız etmedi. Zira kaptan olarak takımı savunması "elbette" hakkıydı. Ancak orta sahanın kilit ismi, Bundesliga'da büyük olasılıkla yıl sonuna kadar Bayern'den uzak kalacak ve üç maçlık cezasını çekecek.

Getty Images

Uli Hoeneß'ten Bayern'in rakiplerine uyarı

Bu arada Bayern'in yıl sonuna doğru Serge Gnabry, Alphonso Davies ve Michael Olise'den yeniden yararlanması bekleniyor. Gnabry ile Davies, kas sakatlıklarını atlattıktan sonra cuma günü takımla yeniden antrenmana çıktı. 1. FC Köln karşısında ağrılı bir ayak ezilmesi yaşayan Olise'nin ise gelecek salı DFB Kupası'nda Hertha BSC'ye karşı ya da onu izleyen cuma günü ligde SC Paderborn'a karşı kadroya dönmesi bekleniyor.

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Säbener Straße'de şimdi hedef, hasarı sınırlamak. Bayern, Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında bir şekilde saygın sonuçlar alıp yeni yılda geri dönen oyuncuları ve dinlenmiş kadrosuyla yeniden atağa kalkmak istiyor. Bundesliga'da lider Borussia Dortmund ile arasındaki fark pazar akşamı dört puana çıkabilir. Şampiyonlar Ligi'nde ise sekizinci sıranın ve son 16 turuna doğrudan katılımın iki puan gerisinde.

Hoeneß, Bayern'deki sıkıntılar nedeniyle umutlanmış olabilecek rakiplerini şu sözlerle uyardı: "Bu şanssızlık döneminden güçlenerek çıkacağımıza çok güveniyorum. O zaman bazılarının işi zorlaşacak."