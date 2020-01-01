Uli Hoeness: Salgından sonra yeni bir futbol dünyası ortaya çıkacak

Bayern Münih'in eski başkanı, salgının futbol ekonomisine de büyük bir darbe vurduğunu ve transfer ücretlerinin düşeceğini belirtti.

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken futbol dünyası da virüsten etkilendi.

Avrupa'da ve dünyada birçok spor organizasyonu ertelendi, liglere ara verildi. 'in eski başkanı Uli Hoeness ise koronavirüsün gelecekte futbola etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kicker' a konuşan Hoeness, salgının futbol ekonomisini etkileyeceğini belirterek, ''Bu durum futbolun bazı noktalarda değişmesi için bir fırsat sunuyor'' dedi.

Gelecekte transfere ödenen ücretlerin düşeceğini söyleyen Hoeness, ''Ne olacağını bilemeyiz ancak yakın gelecekte 100 milyon euro'luk bir transfer hayal edemiyorum. Transfer ücretleri düşecek ve şimdiki konumuna gelmesi birkaç yılı bulacak. Çünkü tüm ülkeler bundan etkileniyor. Muhtemelen yeni bir futbol dünyası ortaya çıkacak'' diye konuştu.

Hayatı boyunca Bayern Münih'te futbolcu, menajer ve başkan olarak görev yapan 68 yaşındaki Hoeness, son seçimde adaylığını koymamış ve Bavyera ekibinin yeni başkanı olarak Herbert Hainer seçilmişti.