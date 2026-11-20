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Jamal Musiala hakkındaki tartışmalar sürerken Bayern Münih'in denetim kurulunun bu konuda net bir tavır aldığı belirtiliyor.

Şu anda neredeyse hiç forma giymese de Jamal Musiala, Bayern Münih'te en çok konuşulan isimlerden biri. Uli Hoeneß de birkaç hafta önce 23 yaşındaki oyuncunun sağlık sorunları ve yüksek ücretli sözleşmesi hakkında söyledikleriyle dikkat çekmişti.

Sport Bild'in haberine göre Bayern Münih'in denetim kurulu, kulübün onursal başkanı ve uzun yıllar yöneticiliğini yapan Hoeneß'in arkasında birlik içinde duruyor. Bunun pazartesi günkü denetim kurulu toplantısında açıkça görüldüğü belirtiliyor. Hoeneß, son olarak BR'ye yaptığı açıklamada bir "ikilem"den söz etmişti.

"Kolayca iyileştirilemeyen bir hastalığı var ama ilaçlarla belli ölçüde kontrol altında tutulabiliyor" diyen Hoeneß, ardından dikkat çekici bir düşünceyi dile getirmişti: "Ama eskiden sahip olduğu performans düzeyine yeniden ulaşıp ulaşamayacağı... "

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Jamal Musiala'nın sakatlığı ne?

Musiala, 2025 yazındaki Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşadığı ağır sakatlığın ardından sık sık yeni sorunlarla karşılaştı ve eylül sonundan bu yana kas lifi yırtığıyla mücadele ediyor . Yine de cuma akşamı Köln karşısında sahalara dönmesi bekleniyor.

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Ayrıca mevcut sezonun hazırlıkları sırasında iki kez yere yığılmasının ardından, Alman millî oyuncunun geçici, kısa süreli ve tedaviye iyi yanıt veren absans nöbetlerine yol açan nörolojik bir işlev bozukluğu yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bunlar bir tür epileptik nöbet.

"Ama şimdi de maaşını almaya devam ediyor. Bayern Münih'in sözleşmesini sorguladığını bir düşünün" diyen Hoeneß, şu sözlerle de dikkat çekmişti: "Şu anda gösterebildiği performans artık sözleşmede yazan performans değil." Bayern'in etkili ismi, bir soru üzerine Musiala'nın hastalığına ilişkin sözleşmesinde bir düzenleme bulunmadığını doğrulamıştı.

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Jan-Christian Dreesen ve Vincent Kompany, Jamal Musiala hakkında ne söyledi?

Kulübün yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, birkaç gün önce Hoeneß'in sözlerini anladığını kamuoyu önünde dile getirmişti. Abendzeitung'un düzenlediği bir etkinlikte, "Bence Uli Hoeneß'i harekete geçiren her şeyden önce kulübe duyduğu kaygı, ama aynı zamanda oyuncuya karşı sorumluluğuydu" demişti.

Dreesen şöyle devam etmişti: "Hepimizin kulübe karşı da sorumluluğu var. Jamal'in geri dönmesini umuyoruz. Elbette zamana ihtiyacı olacak. Durumu değerlendirecek, ailesi ve menajerleriyle bir araya geleceğiz. Ya seviniriz ve eski Jamal geri döner ya da o noktaya giderken farklı biri olursa birbirimizle konuşmamız gerekir." Dreesen, o durumda ne hakkında konuşmak istediğini açıklamadı. Böyle bir görüşmenin ne zaman gerekli hâle geleceğini düşündüğü sorusunu da yanıtsız bıraktı.

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Bayern yöneticileri öncelikle ekonomik boyuttan kaygı duyarken yeniden sağlığına kavuşan teknik direktör Vincent Kompany, perşembe günkü basın toplantısında sportif konulara odaklanmak istedi. "Jamal'in sahaya dönüp performansını göstereceğine inanıyoruz" dedi. "Benim görevim, Jamal'in Bayern Münih'te başarılı olmasını ve bu süreçten kendisinin daha iyi bir versiyonu olarak çıkmasını sağlamak."