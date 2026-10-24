Premier Lig devleri Arsenal, Liverpool ve Manchester United, kulüp yöneticisi Uli Hoeness'in genç oyuncuyu kamuoyu önünde sert biçimde eleştirmesinin ardından Lennart Karl'ın Bayern Münih'te geçirdiği zorlu dönemi yakından takip ediyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanırken, Allianz Arena'da saha dışındaki davranışlarına ilişkin endişeler de artıyor.

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Üç İngiliz kulübü Münih'teki gelişmeleri takip ediyor

TEAMtalk'a göre aracılar, Premier League'den üç kulübü Alman millî futbolcunun Bavyera'da istediği gibi gitmeyen sezonu konusunda bilgilendirdi. Genç oyuncu, bu yılın başlarında Arsenal ve Liverpool'u reddederek sözleşmesini 2029'a kadar uzatmasına rağmen bu sezon yalnızca iki Bundesliga ve bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı. Vincent Kompany yönetiminde 34 maçta dokuz gol ve yedi asistle çıkış yaptığı sezonun ardından rolü azaldı.

Onursal başkandan kamuoyu önünde uyarı

Karl'ın geçen sezonki hızlı yükselişi, Julian Nagelsmann yönetiminde Almanya A Millî Takımı'nda ilk kez forma giymesini ve Dünya Kupası geçici kadrosuna alınmasını sağladı. Ancak sakatlığı, Kuzey Amerika'daki turnuvaya katılmasını engelledi. Millî takımın yeni teknik direktörü Jurgen Klopp da Karl'ı kadroya çağırdı. Öte yandan yazın takıma katılan Ismael Saibari, Bayern'de forma rekabetini artırdı. Kulüp yetkilileri de genç oyuncunun saha dışındaki tutumundan memnun değil.

BILD'e konuşan Bayern'in onursal başkanı Hoeness, Fransız takım arkadaşı Michael Olise ile yapılan karşılaştırmaları reddederek şu net değerlendirmeyi yaptı: “Onunla ciddi bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Süperstar olmaktan çok uzak. Genç oyuncuların mütevazı olması gerekiyor. [Michael] Olise ile yapılan karşılaştırmaların ona kesinlikle bir faydası yok. İkisi arasında hâlâ çok büyük bir fark var.”

İspanyol devlerinin uzun süredir devam eden ilgisi sürüyor

Hoeness'in müdahalesi, Bayern'in gerçekçi olmayan beklentilerin Karl'ın yıldız oyuncu Olise'nin yanında gelişimini sekteye uğratmasını önlemek istediğini gösteriyor. Kulüp yönetimi, genç oyuncunun eleştirilere olumlu karşılık vermesini umuyor.

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Yine de habere göre aracılar, durumunun düzelmemesi ihtimaline karşı Avrupa'daki potansiyel taliplerle şimdiden temas kuruyor.

Üç İngiliz kulübünün yanı sıra İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid de gelişmeleri takip ediyor. İki kulüp de Karl'ı bir gençlik turnuvasında dikkat çekmesinin ardından 10 yaşındayken kadrosuna katmaya çalışmıştı.

Sözleşme süresi Alman şampiyonunun elini güçlendiriyor

Yakın zamanda ayrılması gündemde olmasa da Karl, Kompany'nin ilk 11'inde düzenli yer bulamazsa 2027 transfer dönemleri yaklaşırken geleceği önemli bir tartışma konusu hâline gelebilir. Son sözleşmesi 2029'a kadar sürdüğü için olası görüşmelerde bütün kozlar Bundesliga şampiyonunun elinde. Bayern ise şimdilik altyapısından yetişen oyuncunun Hoeness'in tavsiyesine kulak verip forma rekabetine yeniden girmesini umuyor.