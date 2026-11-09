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Uli Hoeneß’in Jamal Musiala hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar dikkat çekti. Lothar Matthäus ise bu sözleri eleştiriden çok bir teşvik olarak görüyor.

Eski Alman millî futbolcu, Sky90 programında Bayern Münih’in önde gelen ismi Hoeneß’in Musiala’ya saldırmak değil, onu daha da motive etmek istediğini düşündüğünü söyledi.

Matthäus, "Biraz iğneliyor. Onu sadece el üstünde tutmak değil, zaman zaman zorluklarla mücadele etmek de gerekiyor. Bence Uli bu sözleriyle onu zorlamak istedi. Böyle bir şey söylemesini de doğru buluyorum. Çünkü şimdi durumu olduğundan iyi gösterip onun geri dönmesini bekleyemeyiz; bunu sahada göstermesi gerekiyor. Şimdi bu süreci aşmak zorunda" dedi.

Hoeneß, daha önce BR kanalındaki "Sonntags-Stammtisch" programında Musiala’nın Bayern Münih için yeniden fark yaratan bir oyuncu hâline gelip gelemeyeceği konusunda ciddi şüphelerini dile getirmişti: "Bir ikilem içindeyiz. Kolayca iyileştirilemeyen, ancak ilaçlarla belli ölçüde kontrol altında tutulabilen bir hastalığı var. Ama bir zamanlar sahip olduğu performans düzeyine yeniden ulaşıp ulaşamayacağı..."

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Musiala, 2025 yazında Kulüpler Dünya Kupası sırasında yaşadığı ağır sakatlığın ardından defalarca aksilik yaşadı ve eylül sonundan bu yana kas lifi yırtığıyla mücadele ediyor. Ayrıca mevcut sezonun hazırlıkları sırasında iki kez yere yığılmasının ardından, Alman millî futbolcunun kısa süreli, ancak tedavi edilebilir absans nöbetlerine yol açan nörolojik bir işlev bozukluğu yaşadığı ortaya çıktı. Bunlar bir tür epileptik nöbet.

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Matthäus’a göre artık asıl mesele, Musiala’nın sahaya dönüp en iyi formunu yeniden yakalaması: "Herkes Jamal’ın geri dönmesini bekliyor. Uli de bu sözleriyle sonuçta bunu açıkça söyledi. Muhtemelen onu biraz kamçılamak istedi; böylece önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok çalışıp eski hâliyle geri dönsün. Jamal Musiala’nın yerinde olsaydım, Uli’ye ‘Yeniden buradayım’ demek benim için yeterli motivasyon olurdu. O zaman en çok Uli sevinecektir, çünkü Jamal yeniden Bayern Münih’e katkı sağlayan bir oyuncu olacaktır."

Jamal Musiala sakatlıktan ne zaman dönecek?

Musiala’nın şu anda basit bir kas lifi yırtığından daha fazlasıyla uğraştığına dair şüphesini Matthäus geçen hafta da dile getirmişti. Bu konuda şimdi bir kez daha konuşan millî takımın en çok forma giyen oyuncusu, sakatlığın "kamuoyuna yansıtıldığı gibi" küçük bir kas sakatlığı olduğuna inanmadığını söyledi: "Orada bir şeyler de oldu. Çünkü kas lifi yırtığı nedeniyle yedi hafta sahalardan uzak kalmazsınız. Belki ikinci bir kas lifi yırtığı meydana geldi, belki de sakatlık daha ciddiydi."

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Musiala’nın, yaklaşan millî maç arasının ardından ay sonunda, Bayern’in 21 Kasım’da 1. FC Köln ile karşılaşacağı maçta yeniden sahaya dönmesi bekleniyor. Hoeneß’e göre, kısa süre önce beyin zarı tahrişi nedeniyle birkaç gün hastanede kalan teknik direktör Vincent Kompany de o maçta yeniden saha kenarında olabilir.

Musiala bu sezon yalnızca dört maçta sahaya çıktı. Union Berlin karşısındaki 7-0’lık farklı galibiyette bir gol ve bir asist kaydetti; başka bir gole katkıda bulunamadı.