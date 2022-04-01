Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, son dönemde ülkesi ve Rusya arasındaki krizde yaşadıklarıyla gündeme geldi.

Son olarak onun aracılığıyla Ukraynalı futbolcu Kravchuk kulüp ile antrenmanlara başladı.

İkili, Shakhtar Donetsk'te gençlik seviyesinde birlikte oynadı.

Kravchuk, Rusya Ukrayna'yı işgali başladığında Rus kulüp Torpedo Moskova ile Türkiye'de bir antrenman kampındaydı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu şimdi sözleşmesini feshetti ve Manchester'a kaçtı ve burada City'nin 23 Yaş Altı takımıyla sezonun geri kalanında antrenman yapacak.

Ne söylendi?

Kravchuk, bir Rus kulübünde oynamak hakkında "Gerçekten rahatsız hissettim" dedi.

"Vatanımı işgal eden bir ülkede oynuyordum. Kulüpten ayrılmak tek karardı. Orada oynamaya devam edersem Ukrayna'daki insanlar beni anlamazdı."

Kravchuk'un ailesi Kiev'de kalıyor ve kardeşi silahlı birliklerde görev alıyor.

Kravchuk, "Ona her gün sadece ailemizi değil, tüm ülkeyi ve Ukrayna halkını koruduğu için onunla ne kadar gurur duyduğumu söylüyorum. O kalıyor ve savaşıyor."

"Gerçekten endişeliyim. Telefonumda sürekli bombalama uyarısı olan mesajlar alıyorum. Bu uyarılar her geldiğinde çok endişeleniyorum. Tek düşüncen ailemin ölebileceği.

Zinchenko'nun desteği

Kravchuk, kulüpte antrenman yapmasına izin verdiği için Manchester City'ye ve bir çözüm bulma konusunda yardım için vatandaşı Zinchenko'ya "çok minnettar" olduğunu söyledi.

"Geçtiğimiz birkaç hafta ve aylar çok zordu, ancak sahaya geri dönmek benim için çok şey ifade ediyor" dedi.

Zinchenko, "koşulların çok farklı olmasını" dilediğini, ancak "Andrii ile geri dönmek güzel" olduğunu söyledi.

Zinchenko, "Futbolun onun için ne kadar önemli olduğunu ve bu zor zamanlarda bize nasıl yardımcı olabileceğini biliyorum" dedi.

Bu ayın başlarında, Premier Lig, FIFA'nın Rusya Premier Ligi'ndeki oyuncuların diğer ülkelerdeki kulüplere imza atmasına izin vermek için kurallarını değiştirmesine rağmen, Burnley'nin Spartak Moskova'dan Victor Moses için transferini engelledi.

Ancak Kravchuk sadece antrenman yaptığı, formunu koruyabilmesi ve gelişimine devam edebilmesi için City'e katılmasına izin verdiler.

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