Ukrayna'nın İskoçya zaferinde duygusal sahneler: Bayrağa sarılıp marş söylediler

Hampden Park'ta oynanan eleme maçı öncesinde, Rus işgalinin kurbanları için saygı duruşunda bulunuldu ve Ukrayna 3-1 kazandı.

Ukrayna, İskoçya karşısında çıktığı 2022 Dünya Kupası play-off maçında duygusal anlar yaşadı.

Ukraynalı oyuncular, Hampden Park'taki kritik maç için sahaya gelirken tünelden Ukrayna bayrağına sarılıp çıktılar.

Stadyumdaki taraftarlar, Rus işgalinin devam ettiği ülke için dayanışmayı göstermek adına milli marş esnasında Ukrayna bayraklarını havaya kaldırdı.

İskoçya - Ukrayna maçından önce neler yaşandı?

Rusya'nın Şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana Ukrayna ilk milli maçına çıktı ve duygusal anlar yaşandı.

Karşılaşmanın normalde Mart ayında oynanması gerekiyordu ancak devam eden işgal nedeniyle ertelendi.

Bu nedenle kritik mücadele Çarşamba günü oynandı ancak Ukrayna'da duygusal hala yüksekti.

The Ukrainian team sing their national anthem draped in Ukrainian flags. 🇺🇦 pic.twitter.com/Howv8nNJ20 — Football Daily (@footballdaily) June 1, 2022

Sahaya Ukrayna bayrağına sarılıp çıkan oyuncular, milli marş söylendiği esnada da bayrağı bırakmadılar.

Karşılaşmadan önce basın toplantısında konuşan Oleksandr Zinchenko da savaşta zarar gören vatandaşlarından bahsederken gözyaşlarını tutamamıştı.

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Ukrayna, İskoçya'yı nasıl mağlup etti?

Ukrayna, ilk yarıda Anriy Yarmolenko'nun kaleci Craig Gordon'un üzerinden geçirdiği aşırtma vuruşunda 1-0 öne geçti.

Misafir takım 49'uncu dakikada Oleksandr Karavaev'in ortasında altıpas önünde topla buluşan Roman Yaremchuk'un kafa vuruşunda farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında İskoçya, Ukrayna kalecisi Georgiy Bushchan'ın hatasını iyi değerlendiren Callum McGregor ile farkı 1'e indirdi.

Mücadelenin 90+5'inci dakikasında Ukrayna, Artem Dovbyk ile skoru belirleyen golü buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Galler ile Ukrayna arasında oynanacak karşılaşmanın kazananı, 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İngiltere, İran ve ABD'nin rakibi olacak.

Ukrayna kaptanı Oleksandr Zinchenko Sky Sports'a şunları söyledi: "Artık bizim için her maç final gibi. Bir tane daha maç var ve onu da kazanmamız gerekiyor - kazanmalıyız yoksa bu galibiyet hiçbir şey ifade etmeyecek."

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