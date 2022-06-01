Ukrayna efsanesi Andriy Shevchenko: "Bizim için Dünya Kupası, futboldan çok daha fazla şey ifade ediyor"

Ağustos 2021'de Shevchenko'nun yerine gelen Ukrayna teknik direktörü Oleksandr Petrakov, oyuncularının moralinin "çok yüksek" olduğunu söyledi.

Ukrayna, 1991'deki bağımsızlığından bu yana ikinci kez Dünya Kupası'na katılmayı planlıyor.

Başlangıçta 24 Mart olarak belirlenen maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından FIFA tarafından ertelendi.

Ne söylendi?

Euro 2020'de milli takımı yöneten Ukrayna efsanesi Andriy Shevchenko BBC Sport'a verdiği demeçte, "İskoçya maçı ülkenin umududur."

"Dünya Kupası'na gitmek şu anda Ukrayna için çok önemli.

"Motivasyon inanılmaz. Bence sonucu bir kenara bırakıp sadece oyuna odaklanmalıyız.

"Taraftarlar için, tüm Ukrayna için, evdekiler için, ülkeyi savunanlar için ve ülkeyi terk edenler için oynamalıyız."

Glasgow'daki maçın galibi, Kasım ayında Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda yer almak için Pazar günü Cardiff'te Galler ile karşılaşacak.

Ülkesi adına çıktığı 111 maçta 48 gol atan Shevchenko, "Stadın dolacağını biliyorum ve İskoç taraftarların yanı sıra dünyanın dört bir yanında maçı izleyecek olanlar -Ukraynalılar ya da değil - tezahürat yapacak" dedi.

"Kazanıp Galler'i yenerek Dünya Kupası'na katılabileceğimize inanıyorum. Oyuncular ne yapmaları gerektiğini biliyorlar."

Ağustos 2021'de Shevchenko'nun yerine gelen Ukrayna teknik direktörü Oleksandr Petrakov, oyuncularının moralinin "çok yüksek" olduğunu söyledi.

"Onları etkilemeye ya da bir şey söylemeye gerek yok" diye ekledi. Tecrübeli futbolcular ve her şeyi çok iyi anlıyorlar” dedi.

Hazırlıklar

Ancak hazırlıklar hiç de kolay olmadı. Savaş, Ukraynalı oyuncuların ülkelerinin dışında oyuna hazırlanmak zorunda kalmaları anlamına geliyordu.

Ukrayna'da ikamet edenlerin çoğu Slovenya'da bir ay sürecek bir antrenman kampına katıldı.

Bu antrenman kampı ancak Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'ten oyunculara ülkeyi terk etmeleri ve hazırlık maçları için Avrupa'yı gezmeleri için özel izin verildikten sonra mümkün oldu.

Almanya, İtalya, Türkiye ve Hırvatistan'daki kulüplere karşı oynadılar, ancak kondisyonları hala uluslararası futbol için ideal standardın altında.

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