"Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz" - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Putin' tezahüratı hakkında konuştu

Sarı lacivertli kulübün başkanı gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda kürsüye çıkan Ali Koç, kulübün transfer politikasına ve Dinamo Kiev maçında yaşananlara değindi.

Dinamo Kiev'in attığı golün ardından Fenerbahçe tribünlerinden yükselen 'Putin' tezahüratı nedeniyle Lucescu maç sonunda basın toplantısına katılmayı reddetmiş, UEFA ise konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Ali Koç ne söyledi?

Ali Koç, Dinamo Kiev maçında tribünlerin 'Vladimir Putin' tezahüratıyla ilgili özür dilemeyeceklerini ifade etti.

"Resmen bariz golümüz verilmemiş. Kartlarda durumu görüyorsunuz. İsmail atılmasa kimse bir şey demezdi. Üstüne bir de penaltı kaçırdık. Oradaki kimse bizim eleneceğimizi beklemiyordu. Oynadığımız futbol da bence müthiş heyecan verici bir futboldu."

"Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.”

Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz. Bence yakışıksız ve gereksiz, Fenerbahçe kimliğinden uzak bir tezahürattı ama ne yapacağız, ağızlarına fermuar mı koyacağız?"

"İki gündür bu haksızlığa, bu çifte standarda, Fenerbahçe'ye yapılan bu hakarete kafa yoruyorum. 20 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz. Hatırlatırım maç 120 dakika. İkinci golü yedik bir şey olmadı, elendik tezahürat olmadı, ilk golde oldu. Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi."

"Transferde doğru yoldayız"

"Transferde geç kalmadık! "Yönetim transfer yapmasın! Hoca transfer yapsın! Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın!" Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız."

"Yanlış yaptığımız transferler oldu ama önceki yıllardaki yapılanmamız da kötü değildi. En iyi yapılanmamızın bu sezon olduğuna katılıyorum."

"Getirebileceğimiz en iyi hocayı getirdik. Çok kapsamlı bir raporla geldi. Kulübün mevcut ekonomik durumunu da bilerek bir rapor hazırlamıştı. Onun verdiği direktifler doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Kaleci, sol bek, santrforumuz kaldı."

"Tabii bir de kadroyu boşaltmak var. Kim Min Jae için tam 11 gün çıkış maddesi hakkında müzakere ettik. Kim, bize 1 sene evvelden planlarını anlatmıştı ama biz hayal ediyorduk. Belki ikna edebiliriz diye düşündük.”

Taraftarlara hem eleştiri, hem övgü

"Tribünlerimizin performansında düşüş var. Liverpool gibi hep beraber söyleyeceğimiz bir marşımız olsun. Malzeme çok ve çok az kulübe bu kadar çok marş bestelenmiştir. Eskisi gibi maç sonuna kadar tribünde takıma destek veremiyoruz. Bu konudan da çok uzaklaştık. Her tribün farklı şey söylüyor."

"Tribün gruplarıyla bunu gündeme getirdik. Biz bunu nasıl aşacağız? Tribünler doluyken de baskı kuramıyoruz. Geriye düştüğümüzde full destek lazım. Kırılgan bir yapı var. 8 yıllık şampiyon olamamaya bağlanabilir ama tamamen de alakası yok."

"Taraftarımızı eleştirdim ama bir konuda da tebrik ediyorum. 37 bin kombine saniyeler içinde bitti. Bu başka kulüpte yok. Diğer kulüplere bakın, tüm kombineler bitmiş mi? Geçen sezon şampiyonu da dahil. Feneriumların hepsi geçen sene kar etti. Bu sene 43 bine yakın forma satıldı. geçen sene aynı dönemde 28 bin 700 forma satılmış. Genel olarak satışlarda artış var. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim."