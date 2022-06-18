Ukrayna'daki savaşa karşı çıkan eski Rusya kaptanı Igor Denisov: "Beni öldürebilirler"

Denisov, 24 Şubat'ta başlayan işgale karşı olduğunu ifade etmek için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup yazdı.

Eski Rusya kaptanı Igor Denisov, Ukrayna'daki savaşa karşı çıkan ülkede yaşayan en yüksek profilli sporculardan biri oldu.

2008-2016 yılları arasında 54 maça çıkan Denisov, işgali "felaket" ve "tam bir korku" olarak nitelendirdi.

Eski orta saha oyuncusu, bu yorumları spor muhabiri Nobel Arustamyan ile YouTube'da yayınlanan bir röportajda yaptı.

38 yaşındaki oyuncu, "Belki bu sözler için beni hapse atarlar ya da öldürürler ama ben olduğu gibi anlatıyorum" dedi.

2019 yılında Lokomotiv Moskova formasıyla kariyerine nokta koymadan önce Zenit St Petersburg formasıyla 300'den fazla maçta forma giyen Denisov, "ülkesini sevdiğini" ve Rusya'dan ayrılmak istemediğini söyledi.

Putin'e mektup yazdı

Ayrıca, 24 Şubat'ta başlayan işgale karşı olduğunu ifade etmek için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup yazdı.

Denisov, "Ben gururlu bir adamım. Bu üç veya dört gün sonra oldu" dedi. "Ona, her şeyi durdurması için önünde dizlerimin üzerine çökmeye hazır olduğumu bile söyledim."

Rusya'da hâlâ yaşayan çok az sayıda kamu görevlisi, Moskova'nın deyimiyle "özel askeri operasyona" açıkça karşı çıktı.

Ancak, şu anda İspanya'da yaşayan kadın milli takımının forvet oyuncusu Nadya Karpova, son zamanlarda savaşa karşı çıktı.

Sansür uygulanıyor

Rus medya kuruluşları, Ukrayna'da olup bitenleri anlatmak için "savaş" veya "işgal" kelimelerini kullandıkları için para cezasına çarptırılabilir veya engellenebilir.

Denisov'un Arustamyan ile yaptığı röportajda, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine atıfta bulunmak için kullandığı bazı kelimelerin silindiği ve bunun yerine bir çatırtı sesi duyulduğu görülüyor.

Ülkenin en önde gelen spor sitelerinden biri olan Sports.ru, Denisov'un yorumlarını aktarırken, "savaş" veya "işgal" kelimelerini kullanmadı, bunun yerine "24 Şubat'tan sonraki hayat" konusundaki tartışmalarına atıfta bulundu.

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