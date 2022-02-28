Ukrayna'da mahsur kalan Nijeryalı futbolcu hayatta kalma mücadelesini anlatıyor: "Bütün sistem çöktü"

Nijeryalı orta saha oyuncusu Michael Obamina, Rus işgali sırasında Ukrayna'nın Lviv kentinde mahsur kalma deneyimlerini GOAL'e anlattı.

Rukh Lviv için oynayan Obamina, Rusya'nın komşusuna karşı büyük çaplı ilerlemesinin başlangıcında Ukrayna merkezli altı Nijeryalı oyuncudan biriydi.

Şu anda şehri terk edemeyen Obamina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle askeri konvoylarının Ukrayna topraklarına girmesinden bu yana tanık olduğu bazı şeyleri GOAL ile paylaştı.

"Herkes hayatta kalmaya çalışıyor"

Obamina, GOAL'e “Temelde hayatımın ve kariyerimin en yıkıcı anlarından biri oldu” dedi.

"Sezon ortası Türkiye turumuzdan döndükten sadece birkaç gün sonra, Ruslar ülkeyi işgal etti ve son birkaç gündür ortalık gerçekten dağınık, gerçekten çılgındı.

"Herkes sadece hayatta kalma mücadelesi veriyor ve nefes almaya çalışıyor, hava almaya çalışıyor. Sadece ertesi günü görmek için yaşadığından emin olmak istiyoruz" diye ekledi. "Sadece yaşamaya çalışıyoruz."

"Bütün sistem çökmüş durumda"

Ukrayna'nın en batıdaki şehri olan Lviv; Polonya sınırına sadece 70 km uzaklıkta bulunan şehrin Avrupa Birliği'ne girmeye çalışanlar için doğal bir durak noktası haline gelmesiyle kaçmaya çalışanlar için bir tür sığınak haline geldi.

Bununla birlikte, hava saldırısı uyarılarının etkinleştirilmesi ve çatışma yaklaştıkça kentsel metropolde bulunan silahlı Ukraynalı askerler ile şehrin yakın geleceği belirsiz.

Obamina, "Şu anda ülke olağanüstü hal durumunda ve neredeyse tüm sistem çalışmıyor" diye devam etti. "Her şey kapalı, şu anda çalışan tek sistem hastaneler, belki marketler, süpermarket sadece yiyecek almak için sabahları açık.

18 yaşındaki genç, "Dışarı çıktığınızda çok sayıda kayıp görüyorsunuz" diye ekledi. “Şehrin içinde ve dışında korku, endişe ve kazalar var.

“İnsanlar şehirden ve ülkeden çıkmak için gerçekten endişeli ve yollarda can kaybı var. Bu delilik.

"Birkaç kez çıkmaya çalıştık ama şu anda burada sıkışıp kaldık."

Obamina'nın kariyeri

Obamina, beş ay önce Rukh Lviv ile anlaştı ve anavatanındaki Uyo'daki Super Stars Futbol Akademisi'nden doğrudan takıma katıldı.

Kulübün onu Nijerya'dan Avrupa'ya taşımaya yönelik ilk girişimleri, 2020'de koronavirüs pandemisi tarafından engellendi ve genç oyuncu henüz yeni kulübünün A takımı için ilk maçına çıkmadı.

İşgalin başlangıcında Ukrayna'da bulunan diğer Nijeryalı oyunculardan Londra doğumlu Vic Solomon-Otabor ise Birleşik Krallık'a güvenli geçiş sağladı.

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