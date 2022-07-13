Ukrayna'da ligler sirenler ve sığınaklar eşliğinde 23 Ağustos'ta başlıyor

Lig, üç aylık bir kış tatiline girmeden önce fikstürlerin son maçı Aralık ayında oynandı.

Ülkenin spor bakanı Reuters'a yaptığı açıklamada, Ukrayna Premier Ligi'nin (UPL) 23 Ağustos'ta yeniden başlayacağını, ancak maçların taraftarsız yapılacağını ve stadyumların herhangi bir hava saldırısı sirenleri için sığınaklarla donatılacağını söyledi.

Rusya'nın Şubat ayında Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana hiçbir maç oynanmadı.

Lig, üç aylık bir kış tatiline girmeden önce fikstürlerin son maçı Aralık ayında oynandı.

Shakhtar Donetsk 18 maçta 47 puanla lider durumdaydı ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'in iki puan önündeydi.

Ne söylendi?

Bir Facebook gönderisinde Spor Bakanı Vadym Guttsait, maçların güvenliğin sağlanarak oynanacağını açıkladı. 23 Ağustos tarihi Ukrayna'nın Ulusal Bayrak Günü'ne denk geliyor.

"Ukrayna'da diğer ulusal şampiyonalar gibi futbol oynamaya devam etmek çok önemli" dedi.

"Yarışmaya ve tezahürat yapmaya devam ediyoruz. Savaşmaya ve kazanmaya devam ediyoruz. Ukrayna sporu tüm cephelerde zafer kazanacak ve ilerlemesi durdurulamaz."

Shakhtar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynayacak ve sportif direktör Darijo Srna geçen hafta maçlarının Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacağını açıkladı.

Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dinamo'nun "ev ayağı" da 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrinde olacak.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton da Salı günü yaptığı açıklamada, 29 Temmuz'da sezon öncesi hazırlık maçında Dinamo'ya ev sahipliği yapacaklarını ve bu maçtan elde edilecek gelirin Ukrayna halkını destekleyen insani yardım kuruluşlarına bağışlanacağını doğruladı.

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