Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bodnar, Fenerbahçe'ye açıklama için teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı maçta tribünlerden yükselen 'Vladimir Putin' tezahüratları gündemde kalmayı sürdürüyor.

Cumartesi günü Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ukrayna'dan özür dilemeyeceklerini ifade etmişti.

"Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz."

Konuyla ilgili son açıklamayı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Twitter'dan yaptı.

Ne söyledi?

Görüşlerini dört maddeyle aktaran Bodnar, Türkiye'nin dost, Rusya'nın düşman ülke olduğunu ve Rus propagandasına izin vermemek için konuyu kapatacaklarını belirtti.

"Hatırlatıyorum:

1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;

2. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır;

3. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe’ye teşekkür ediyorum;

4. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz."

Ne yaşandı?

Dinamo Kiev'in attığı golden sonra Buyalskiy'nin tribünleri kışkırtmak için yaptığı harekete sarı lacivertli taraftarların bir bölümü 'Vladimir Putin' tezahüratıyla karşılık vermişti.

UEFA konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, Fenerbahçe cephesi bir grup taraftarın sergilediği davranışın bütün camiaya mal edilemeyeceğini dile getirmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı konuşmada; bir dönem Beşiktaş forması giyen Denys Boyko'nun tribünlere kartal pençesi yapmasına da değindi.

"Bence yakışıksız ve gereksiz, Fenerbahçe kimliğinden uzak bir tezahürattı ama ne yapacağız, ağızlarına fermuar mı koyacağız?"

"İki gündür bu haksızlığa, bu çifte standarda, Fenerbahçe'ye yapılan bu hakarete kafa yoruyorum. 20 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz. Hatırlatırım maç 120 dakika. İkinci golü yedik bir şey olmadı, elendik tezahürat olmadı, ilk golde oldu. Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi."