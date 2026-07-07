Uğursuz sayı... Roberto Martínez'in kehaneti, Cristiano'nun hayalini suya düşürdü

"6 rakamı son derece olumlu bir şey getirebilir"... Roberto Martínez, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce bu sözlerle umutlu bir tavır sergilemişti; ancak aynı rakam, İspanya karşısında maçın son dakikalarında kehanetinin aleyhine dönmesiyle, Portekiz milli takımıyla olan dönemini acı bir şekilde sonlandırdı.

"Avrupa Denizcileri"nin teknik direktörlüğündeki son maçında, 52 yaşındaki İspanyol teknik adam, Pazar akşamı 1-0 biten 2026 Dünya Kupası son 16 turunda, kendi ülkesinin milli takımı karşısında son dakikada atılan bir golle dramatik bir yenilgiye uğradı.

Turnuva başlamadan önce, Martínez Portekizli RTP kanalına verdiği röportajda “sayı bilimine” olan derin inancını dile getirmiş ve Portekiz’in 6 rakamı ile olan tarihsel bağını örnek göstermişti: “Sayı bilimine son derece inanıyorum, 6 rakamının içinde son derece olumlu bir şey barındırdığına inanıyorum.”

Martinez şöyle devam etti: “2016’da Portekiz Avrupa Şampiyonası’nı kazandı; 1966’da Dünya Kupası’nda üçüncü olarak tarihinin en iyi sonucunu elde etti ve 2006’da yarı finale yükseldi. Artık Portekiz’in hak ettiği başarıyı elde etmesinin zamanı geldi.”

Ancak Martinez’in öngördüğü şey tamamen aleyhine döndü ve Portekiz efsanesi Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası finaline bir adım daha yaklaşma hayali sona erdi. 6 Temmuz’da oynanan maçta 6 rakamı güçlü bir şekilde hissediliyordu, ancak bu rakam karşı tarafa müjde getirdi.

Nihai darbe, 6 numaralı formayı giyen ve birçok pozisyonda oynayabilen İspanyol oyuncu Mikel Merino’dan geldi; Merino, oyuna yedek olarak girdikten sadece 6 dakika sonra, uzatma süresinin başında tek galibiyet golünü attı.

Böylece, Martinez’in uğurlu bir işaret olarak gördüğü bu sayı, sayı meraklılarının asla unutmayacağı bir gecede, Portekiz’deki serüvenine son veren uğursuz bir sayıya dönüştü.

Bu yenilginin ardından Martinez’in Portekiz Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi sona erdi ve teknik direktör, yedek kulübesinden dar bir kapıdan ayrılırken, geride tam tersi yönde gerçekleşen bir kehanet bıraktı.