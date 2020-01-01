Uğurcan Çakır: Trabzonspor'un gönlünü almadan gitmem
Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 2019-20 sezonunu ikinci sırada tamamladı.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğu kaçırdıkları için üzgün olduklarını söylerken transfer haberleri konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
"Şampiyonluğu kaçırdığımıza mı üzüleyim, Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağımıza mı sevineyim bilemiyorum." ifadelerini kullanan Uğurcan, "Yorucu bir sezon oldu. Ben kefilim, hepimiz herşeyimizi ortaya koyduk. Sakatlığımız oldu, çok şeyler yaşadık ama sezonu galibiyetle kapattık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
Başarılı kaleci, sezonu 24 golle tamamlayan takım arkadaşı Alexander Sörloth'u tebrik ederken Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu iyi bir şekilde tamamlamak istediklerini belirtti.
"Trabzonspor'un gönlünü almadan ayrılmam"
Adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Uğurcan, transferiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya ise şöyle yanıt verdi:
"Öncelikle benim ne düşündüğüm değil kulübümüzün ne düşündüğü önemli. Burada büyüdüm, buranın ekmeğini yiyorum. Teklif gelirse oturur konuşuruz. Buranın gönlünü almadan takım ayrılmam."