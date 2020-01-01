Uğurcan Çakır: Şampiyon olabileceğimizi tüm Türkiye gördü

​Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, şu anda Trabzonspor'da olduğunu ve takımının başarısı için her şeyi yapacağını söyledi.

Çakır, bordo-mavili kulübün medya merkezine verdiği röportajda, yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoyla başladıklarını anlattı.

Pandemiden dolayı yurt dışına veya bir başka şehre gitmeyi uygun görmediklerini belirten Uğurcan, "Trabzon'da çok güzel bir tesisimiz var, burada çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni arkadaşlarımız var, aramıza katılacak arkadaşlar var. Hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp 'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

Uğurcan Çakır, teknik direktör Eddie Newton'un başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Eddie Newton geçen yıldan zaten bizi tanıyordu. Yarım dönem birlikte çalıştık. Araya pandemi süreci girdi. Bu sürede birbirimizi daha da iyi tanıdık" diye konuştu.



Newton'un kariyerinin belli olduğunun altını çizen Uğurcan, "Tecrübeli ve kariyerli antrenörlerin yanında çalıştı. Kendisine başarılar diliyorum. Zor bir görev üstlendi. Trabzonspor'da çalışmak zordur. Trabzonspor'da çalışmak ona nasip oldu. Ben başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah üstesinden gelecek ve bu zorlu görevin altından kalkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Bordo-mavili kaleci, takımın iyi olmasının, kendi performansını da yukarıya taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz yıl takım olarak çok iyi seviyedeydik. Sadece kendi performansımı övmek doğru olmaz çünkü takım arkadaşlarımın hepsi bana çok yardımcı oldu. Geçen yıl iyi bir performans sergiledik, iyi performans sergilerken ben de ön plana çıktım. Aslında görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bu sene kendimi daha da geliştirmek ve daha da ön plana çıkmak istiyorum. Çünkü yeteneklerim var, yaptıklarım var ve tecrübe edindim. Yaklaşık 1,5 yıldır Trabzonspor'un kalesini koruyorum. İnşallah bu sezon daha da iyi bir performans sergileyeceğim. Ona göre çalışıyor, ona göre yaşıyorum."



Kendisine gelen transfer teklifleri olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, "Eğer Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir. Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor'un oyuncusuyum" yorumunu yaptı.



Uğurcan Çakır, şartlar oluşursa ve kulübün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek istediğini dile getirerek, "Şu anda Trabzonspor'dayım ve Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacağım. 'Gitti', 'gidiyor', 'geldi' gibi haberler benim kafamı karıştırmıyor. Ben buradayım ve işimi yapmaya devam edeceğim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz, antrenörlerimiz değerlendirir ve bir karar alınır" ifadelerini kullandı.



Uğurcan Çakır, geçen sezon ligde ikinci olduklarını ve Kupası'nı kazandıklarını anımsatarak, "Bu sezon ki hedefimiz tabii ki şampiyonluk" dedi.



Yeni teknik direktörün yanı sıra aralarına katılacak isimlerin de olacağına işaret eden Çakır, şunları kaydetti:



"Hep birlikte takım olarak geçen yıl yaptığımızdan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu yapabileceğimizi geçen yıl herkes gördü, tüm Türkiye gördü. Bu yıl inşallah sonunu getirebiliriz. Geçen yıl biz de biraz tecrübesizdik. Ligin sonunu iyi oynayamadık. Bizde de hata var tabii ki. Bu sezon biraz daha tecrübelendik. İşin sonunu getirebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki yıl şampiyonluk kupası ve diğer kupalar dahil kazanmak istiyoruz."