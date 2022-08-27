Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildi. Galatasararay maçında oynamayabilir

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu hakkında Galatasaray maçı öncesi açıklama yaptı. Çakır, Galatasaray maçında yer almayabilir.

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildi.

Galatasaray maçında kaleyi Muhammet Taha Tepe koruyacak.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu hakkında ne açıkladı?

Trabzonspor, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takım Doktorumuz Halil Polat, kaptanımız Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu."

"Halil Polat, 'FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır' dedi." ifadelerini kullandı.