Uğurcan Çakır: "En beğendiğim kaleci Muslera, Altay Bayındır ile aramızda bir rekabet var"

Trabzonspor'un başarılı eldiveni, Galatasaray'ın kalecisini Türkiye'deki diğer kalecilerin önüne koyuyor.

Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'nın Türkiye'deki en beğendiği kaleci olduğunu söylerken Altay Bayındır ile aralarında tatlı bir rekabet olduğunu belirtti.

Trabzonspor altyapısında yetişen kaleci, geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle Süper Lig şampiyonluğuna ulaşırken takımda başarı dolu performanslar kaydetti.

Birçok kulübün ilgisini çeken Uğurcan Çakır, Süper Lig'in diğer iyi kalecileri Fernando Muslera ve Altay Bayındır ile sık sık kıyaslanıyor.

Uğurcan Çakır ne söyledi?

Fanatik'e konuşan Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ile arasında tatlı bir rekabet olduğunu söylerken iletişimlerinin iyi olduğunu vurguladı:

"Altay Bayındır ile aramızda tatlı rekabet var tabii ki. Arkadaşım elbette. A Milli Takım’a birlikte gidiyoruz. Hak eden, hocanın görev verdiği oynuyor zaten."

"Sohbetimiz iyi, aynı sahada beraber idman yapıyoruz. Bir sıkıntımız yok, Altay’a da sorsanız aynı şeyi diyecektir. Elbette rekabet var. Sonuçta Milli Takım’ın başarısı önemli. Oynayan elinden geleni yapacaktır."

Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'yı Türkiye'deki diğer kalecilerin önüne koydu:

"Kaleci olarak son sezonda Mendy’yi beğeniyorum Chelsea’deki. Oblak zaten çok komple bir kaleci. Türkiye’den de Muslera’yı söyleyebilirim."

Başka ne söyledi?

Trabzonspor'un başarılı eldiveni transfer dedikoduları hakkında şunları söyledi:

"(Çıkan haberler) Benim motivasyonumu çok etkilemiyor açıkçası. Çünkü ben her zaman en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Trabzonspor’un kaptanıyım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya uğraşıyorum."

"Daha fazla çalışıyorum. Çünkü hedeflerim var. Gitsem de kalsam da en iyi şekilde antrenman yapıp, sezona hazırlanmak istiyorum burada. Dedikodular beni etkilemiyor. İşime odaklanıyorum. Ben her zaman daha fazlasını ortaya koymayı hedefliyorum."

Ayrıca Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan takım arkadaşı Dorukhan Toköz ile çok iyi anlaştıklarını söyledi:

"Milli Takım’da alt yaş kategorilerinde hep takım arkadaşlığı yaptık, aynı odada kalıyorduk. Hep muhabettimiz vardı, hiç kesilmedi. A Milli Takım’da da aynı şekilde. Yerlisi, yabancısı bütün arkadaşlarımla samimiyim takımda, ancak Dorukhan’la evlerimiz de yakın ve daha fazla vakit geçiriyoruz, iyi anlaşıyoruz."

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