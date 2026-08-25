UFC Fight Night, organizasyonun ücretli izle etkinliği olmayan serisidir ve karma dövüş sanatlarında en hızlı yükselen bazı isimler, numaralı büyük kartların arasında burada kendini gösterir. Taraftarlar, sıralamadaki iddialı isimleri, kemer eleme maçlarını ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen gecelerde ana maça çıkan yerel dövüşçüleri, numaralı bir etkinliğin ücretli izle bedelini ödemeden izleyebilir. Önümüzdeki haftalarda Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bir Fight Night takvimi varken, GOAL seyahatinizi planlamanız ve yerinizi ayırtmanız için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getirdi.

UFC Fight Night ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler Cmt, 29 Ağu UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song Oriental Sports Center, Şanghay, Çin Biletler Cmt, 5 Eyl UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse Accor Arena, Paris, Fransa Biletler Cmt, 12 Eyl Noche UFC 4: Rodriguez vs. Silva Desert Diamond Arena, Glendale, ABD Biletler Cmt, 19 Eyl UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Crypto.com Arena, Los Angeles, ABD Biletler Cmt, 26 Eyl UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos Meta APEX, Las Vegas, ABD Biletler Cmt, 3 Eki UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, ABD Biletler Cmt, 17 Eki UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Kanada Biletler Cmt, 24 Eki UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dabi, BAE Biletler Cmt, 7 Kas UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, ABD Biletler

UFC Fight Night biletleri nereden alınır?

UFC, biletleri doğrudan resmî ortakları üzerinden satar; çoğu bölgede bu ortak genellikle Ticketmaster'dır. UFC.com'a kayıtlı üyeler için bülten ön satışı genellikle genel satıştan bir gün önce açılır ve böylece biletler herkese sunulmadan önce daha iyi koltuklara erken erişim sağlanır. UFC Fight Club üyeleri ise bazı etkinliklerde biletlere daha da erken erişebilir; bu da bu yıl birden fazla karta gitmeyi planlıyorsanız değerlendirmeye değer bir seçenek.

Genel satış sona erdiğinde, StubHub, özellikle hızlı tükenen etkinliklerde, son anda uygun bilet bulmak ya da liste fiyatından daha iyi bir ücret yakalamak için en iyi yer hâline gelir. Resmî satışta bilet sayısı genellikle alıcı başına sınırlandırılır; bu nedenle daha büyük bir grup rezervasyonuna ihtiyacınız varsa yeniden satış pazarı çoğu zaman daha basit bir seçenektir.

UFC Fight Night biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları mekâna göre ciddi ölçüde değişir ve en ucuz yoldan içeri girmek isteyenler için asıl tasarruf da burada ortaya çıkar. Edmonton'daki Rogers Place ve Paris'teki Accor Arena gibi tam kapasiteli arena etkinlikleri genellikle en iyi fiyat-performans seçeneğini sunar; biletler şu anda yaklaşık 123 ABD dolarından başlıyor ve standart bir koltuk için ortalama olarak 150 ila 180 ABD doları bandında seyrediyor.

Las Vegas'taki UFC Apex etkinlikleri ise farklı bir hikâye. Salon yalnızca birkaç yüz taraftar alıyor; bu yüzden organizasyonun en dikkat çekici eşleşmelerinden bazılarına ev sahipliği yapsa da yeniden satış fiyatları, talebin en yüksek olduğu kartlarda 1.000 ABD dolarının çok üzerine çıkabiliyor. Öncelik bütçeyse, daha büyük bir şehirdeki arena etkinliği, Apex kartına kıyasla neredeyse her zaman daha akıllıca bir satın alma olur.

Octagon kenarı ve saha içi koltuklar doğal olarak pazarın en üst fiyat bandında yer alır; Fight Night seviyesinde bu koltuklar genellikle 500 ila 1.000 ABD doları arasında değişir ve bu rakam, aynı koltukların numaralı bir ücretli izle etkinliğinde tutacağı bedelin oldukça altındadır. Mümkün olan en iyi fiyat için genel satış açılır açılmaz erken rezervasyon yapın; çünkü ikincil piyasadaki fiyatlar dövüş haftası yaklaştıkça istikrarlı biçimde yükselir. StubHub, mevcut tüm ilanları yan yana karşılaştırmanıza imkân tanır ve bu da Octagon'u iyi gören en ucuz bileti bulmayı kolaylaştırır.

UFC Fight Night hakkında bilmeniz gereken her şey

UFC Fight Night kartları, diğer tüm UFC etkinlikleri gibi beş rauntluk ana maç ve üç rauntluk alt kart yapısıyla düzenlenir; tek fark, buna ücretli izle ücretinin eklenmemesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fight Night etkinlikleri, UFC'nin yayın anlaşmasının bir parçası olarak Paramount+ üzerinden canlı yayımlanır; diğer bölgelerde ise yayınlar kendi bölgesel ortakları aracılığıyla sunulur. Bu erişilebilirlik, Fight Night'ın yeni yıldızlar yaratmak için neden bu kadar değerli bir sahne hâline geldiğinin nedenlerinden biridir; çünkü sıralamadaki iddialı isimler, dolu bir numaralı kartta bulabileceklerinden çok daha sık şekilde ana maç konumuna yükselir.

Takvimin bu bölümünde uluslararası genişleme ana temalardan biri oldu. Şanghay yıllar sonra ilk kez art arda etkinliklere ev sahipliği yapıyor, Paris Avrupa'daki en güvenilir UFC duraklarından biri olmayı sürdürüyor ve Edmonton, Octagon'u 2024'ten bu yana ilk kez geri ağırlıyor. Bu etkinliklerin her biri gerçek bir önem de taşıyor; Şanghay'da horoz sıklet sıralamasını etkileyen maçlardan Kanada'dan Mike Malott için kendi seyircisi önündeki ana maça kadar birçok kritik unsur söz konusu.

Bilet talebi en sert yükselişi genellikle memleketinden dövüşçüler ve kemer eleme karşılaşmaları etrafında yapar; bu yüzden özellikle kapasitenin tipik bir Kuzey Amerika arenasına göre daha sınırlı olduğu uluslararası tarihlerde, iyi koltukları adil bir fiyatla garanti altına almanın en iyi yolu mümkün olduğunca erken rezervasyon yapmaktır.