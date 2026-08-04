UFC'de şok: Dövüşçü Nascimento uykusunda 34 yaşında hayatını kaybetti

Karışık dövüş sanatları dünyasına derin bir hüzün çöktü. UFC organizasyonunun 34 yaşındaki Brezilyalı dövüşçü Alan Nascimento'nun vefatını resmen açıklamasıyla gelen bu şok haber, dünyanın dört bir yanındaki sporcular ve taraftarlar arasında büyük bir taziye ve üzüntü dalgasına yol açtı.

Organizasyon, "X" platformundaki sayfasında yayımladığı resmi açıklamada, Nascimento'nun bu sabah evinde uykusundayken ölü bulunduğunu ve üzerinde herhangi bir yaşam belirtisi görülmediğini belirtti.

İlk değerlendirmeler, ölümün büyük olasılıkla ani bir kalp krizinden kaynaklandığına işaret etti; şu an için başka herhangi bir belirti bulunmuyor.

Organizasyon, olayın bildirilmesinin hemen ardından tıbbi ekiplerin bölgeye koştuğunu ve yoğun bir şekilde kalp masajı uygulamalarına başladığını, ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını ve dövüşçünün olay yerinde hayatını kaybettiğinin açıklandığını doğruladı.

Nascimento, horoz sikletinde 29 müsabakaya çıktığı dolu dolu bir profesyonel kariyer geçirmiş ve bu süreçte 22 galibiyet elde ederken sadece 7 mağlubiyet almıştı.

UFC bünyesinde ise 6 müsabakada mücadele etti; bunların dördünde galibiyet elde ederken iki müsabakada mağlup oldu ve sporseverlerin hafızasında güzel bir iz bırakarak ansızın ve dokunaklı bir şekilde hayata veda etti.