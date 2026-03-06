UFC 326: Holloway vs Oliveira 2'yi nasıl izleyebilirim, tüm dövüş kartları, yayın bağlantıları ve daha fazlası

Max "Blessed" Holloway ve Charles "Do Bronx" Oliveira, UFC 326'nın ana maçında büyük bir tüy siklet rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Jeunesse Arena'da gerçekleşecek bu maçta, bu sporun en büyük iki ismi ilk karşılaşmalarından yıllar sonra yeniden ringe çıkacak. Şampiyonluk unvanı söz konusu ve Oliveira kendi seyircisi önünde mücadele edecek, bu yüzden riskler daha yüksek olamazdı.

Dünyanın dört bir yanındaki dövüş hayranları için bu maç kaçırılmaması gereken bir ana etkinlik, ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı. Aşağıda, tüm kartı canlı olarak izlemek veya yayınlamak için gerekli tüm önemli bilgileri, ayrıca başlangıç saatlerini ve ön maçlardan ana etkinliğe kadar tüm onaylanmış maçları bulabilirsiniz.

UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 ne zaman?

Etkinlik Detayı Zaman / Yer Tarih 26 Ekim Pazar (İngiltere, Avrupa, Hindistan, Brezilya), 25 Ekim Cumartesi (ABD) Yer Jeunesse Arena, Rio de Janeiro, Brezilya Ön eleme başlangıç saati 20:00 ET / 01:00 BST / 05:30 IST Ana etkinlik yürüyüşleri 22:00 ET / 03:00 BST / 07:30 IST

🇺🇸 ABD'de UFC 326'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Holloway vs Oliveira 2 ve UFC 326 kartının tamamı Paramount+'da canlı olarak yayınlanacak. UFC'nin büyük medya hakları anlaşmasının ardından, numaralı etkinlikler artık abonelikli yayın hizmeti üzerinden izlenebiliyor.

"Essential Plan" aboneleri, aylık 8,99 $ (veya yıllık 89,99 $) karşılığında, marquee PPV kartları ve Fight Nights dahil olmak üzere tüm UFC etkinliklerine erişebilirler. "Premium Plan" aylık 13,99 $ karşılığında sunulur ve reklamsız bir deneyim ile SHOWTIME ve CBS canlı sporlarına ek erişim imkanı sunar.

🇬🇧 Birleşik Krallık'ta UFC 326'yı nasıl izleyebilirsiniz?

UFC 326, TNT Sports 1'de özel olarak canlı yayınlanacak. İngiltere'deki hayranlar, discovery+'da canlı yayın izleyebilir veya Sky, BT ve Virgin Media'da TNT Sports Box Office üzerinden izleyebilir. Tek tek PPV etkinliklerini satın almak için aylık TNT Sports aboneliğine ihtiyacınız yoktur.

VPN ile UFC 326'yı her yerden nasıl izleyebilirsiniz

UFC 326'yı bulunduğunuz bölgede canlı olarak izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, VPN kullanarak nerede olursanız olun aksiyonu takip edebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine erişmenize olanak tanıyan güvenli bir bağlantı oluşturur.

Hangi VPN'i seçeceğinizden emin değilseniz ExpressVPN'i öneririz, ancak size en uygun olanı bulmak için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.

UFC 326'nın tüm dövüş kartı

UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 için onaylanan tüm dövüşler şunlardır:

Ana kart

Tüy siklet: Max Holloway vs Charles Oliveira

Bantamweight: Jose Aldo vs Jonathan Martinez

Orta sıklet: Michel Pereira vs Ihor Potieria

Hafif Ağırsıklet: Anthony Smith vs Vitor Petrino

Orta sıklet: Caio Borralho vs Paul Craig

Ön kart

Tüy siklet: Jack Shore vs Joanderson Brito

Saman sıklet: Karolina Kowalkiewicz vs Iasmin Lucindo

Hafif sıklet: Elves Brener vs Myktybek Orolbai

Tüy siklet: Jean Silva vs William Gomis

Erken ön kart

Welterweight: Gabriel Bonfim vs Nicolas Dalby

Sinek sıklet: Alessandro Costa vs Kevin Borjas

Hafif sıklet: Ismael Bonfim vs Vinc Pichel

Sinek siklet: Dione Barbosa vs Ernesta Kareckaite

UFC 326: Neyin peşinde?

Bu sadece bir rövanş maçı değil, miras için verilen bir savaş. Max Holloway, çarpıcı "BMF" unvanı kazandıktan sonra bir kez daha hakimiyetini kanıtlamak istiyor, Charles Oliveira ise Rio'daki ev sahibi taraftarlarının önünde zirvedeki yerini geri almayı hedefliyor.

Ana maçın ötesinde, "Rio'nun Kralı" Jose Aldo'nun dönüşü, Michel Pereira ve Caio Borralho gibi yükselen Brezilyalı yıldızlarla birlikte kartlara büyük bir duygusal ağırlık katıyor. Bu, ön elemelere kadar ve final zili çalana kadar heyecan dolu bir maç vaat eden zengin bir kadro.