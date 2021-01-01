Üst düzey futbolun en uzun futbolcusu Kjell Scherpen, Ajax kalesinde

Andre Onana'yı doping cezası nedeniyle kullanamayan Ajax, Maarten Stekelenburg sakatlanınca eldivenleri 2.04'lük Kjell Scherpen'e teslim etti.

Ajax'ın Roma'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Hollanda ekibinin kalesini koruyan ve ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren genç kaleci Kjell Scherpen, 2.04'lük boyuyla üst düzey futbolun en uzun oyuncusu oldu.

Takımının 2-1'lik mağlubiyetine engel olamayan 21 yaşındaki kaleci çerçeveyi bulan iki şutu kurtardı.

Andre Onana'nın aldığı doping cezasından ötürü forma giyemediği sezonun bu bölümünde, Maarten Stekelenburg'un da sakatlanmasıyla eldivenleri devralan 21 yaşındaki kaleci Emmen altyapısından yetişmişti.

Feyenoord taraftarıydı

2019'dan bu yana Ajax forması giyen Scherpen, Ajax'ın A takımıyla ilk maçına kritik Roma mücadelesinde çıktı.

Çocukken Feyenoord taraftarı olan Scherpen, Ajax'a transfer olmadan önce kulüple ilgili olumsuz sosyal medya yorumlarında bulunmuştu.

Ajax'a transferi sonrasında 100 kez, "Ajax Hollanda'daki en iyi kulüp" yazısı yazan Scherpen'in transferi kulüp tarafından sosyal medyada bu videoyla duyurulmuştu.

B Takım forması giyiyor

Kulübün efsane kalecisi ve yöneticisi Edwin van der Sar ile sportif direktör Marc Overmars'ın da yer aldığı videoda Ajax'a katılması sempatik bir şekilde duyurulan Scherpen, aynı zamanda Hollanda 2. Ligi'ndeki Ajax B Takımı'nda da oynuyor.

Scherpen, U19 kategorisinde Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giymişti.