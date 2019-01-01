Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı açıklaması: "Ailemiz içinde yaşanan şeyler..."

Ünal Karaman, geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı ile antrenmanda yaşadıkları sorunun basına yansımasıyla ilgili konuştu...

Teknik Direktörü Ünal Karaman, ile oynanan ve 2-2 sona eren hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Karaman, "Eksiklerimizi gördük. Oyun ve pozisyon açısından eksikler var. Bu maçlar da bunları görmek adına yapılan maçlar. Hem işin şov boyutunda varız hem de eksiklerimizi görmek için varız." dedi.

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Ünal Karaman, takımın kadro durumuyla ilgili gelen bir soruya da yanıt verirken, "Kadromuz zaten şekilli. Kadroyla fazla oynayacak halmiz yok. Yeni aldığımız gençlerin haricinde bizim kendi gençlerimiz biraz tahribatlıydı. 1461'den aldığımız gençler kötü bir tecrübe edindiler orada. Genç takımdaki çocuklarımız, tribünde alkışladıkları abileriyle bir anda oynamaya başladılar, buna da alışacaklar." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı ile antrenmanta yaşadıkları olay hakkında ise şöyle konuştu: "Sturridge'den daha önemlisi bizim kendi bünyemizde sorunlarımız var. Antrenmanda yaşadığımız bir olayla ilgili demediklerini bırakmadılar. Yusuf'la ilgili olayda yok hoca kızdı, Yusuf sinirlendi, şu oldu, bu oldu diyorlar. Sonra da gelip Yusuf mutsuz, ayrılmak istiyor diyorlar. Bu tür olaylarla ilgili fikirleri olan arkadaşlar, düşüncelerini kendilerine saklasınlar. Bunlar bizim ailemiz içinde yaşanan şeyler. Yusuf sadece Trabzon'un değil, hepimizin değeri. Kendisi benim kardeşim, oğlum gibidir."