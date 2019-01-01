Ünal Karaman: Zor bir süreçten geçiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçının ardından zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Trabzonspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında ağırladığı Ümraniyespor ile Medical Park Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından A Spor'a konuşan bordo mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, "Tabii ki zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Bir alt ligi bazı insanlar küçümseyebilirler ama ne kadar kaliteli bir lig olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ahmet Taşyürek'i tebrik ediyorum, harika bir takım kurmuş." dedi.

Uğurcan'ın sakatlığı sebebiyle kaleyi koruyan 18 yaşındaki Arda Akbulut'u tebrik eden Karaman, "Hem takımım adına hem de Arda adına çok mutlu oldum. Zor bir şey büyük bir takımın kaleciliğini üstlenmek." şeklinde konuştu.

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Sözlerine "Takım olarak yeni yeni toplanıyoruz." diyerek devam eden tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"İran Milli Takımı'ndan gelen oyuncularımız var. Onların nasıl durumda olduğunu bilmiyoruz. Vahid bu anlamda beklediğimizden önce yoruldu. Sosa dönecek. Bazen kendimizi olduğumuzdan çok daha iyi görebiliyoruz. Bu maç da iyi bir ders oldu bu anlamda. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bazen oyunculara kızamıyorum, anlayabiliyorum. Hep aynı oyuncular üzerinden gitmek zorunda kalıyoruz. Stresi büyük müsabakalarda belli bir kontrolün içinde olmamız gerekiyor."

Sosa'nın Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile oynanacak maçta olup olmayacağının henüz belli olmadığını söyleyen Karaman, "Sosa çalıştıkça kendisini biraz daha iyi hissediyor. Novak'ın parmağında kırık var ama ben sahada olacağım diyor. Gencecik çocuklarla belli bir tecrübeyi harmanladığımız bir takımımız var. Galatasaray maçına en iyi şekilde, en iyi kadroyla çıkacağız ve inşallah arzu ettiğimiz 3 puanla şehrimize döneceğiz." dedi.