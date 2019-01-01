Ünal Karaman: Yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşan , rakibini 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal Karaman, takımının performansından dudyuğu memnuiyeti belirtti.

Deneyimli antrenörün müsabakaya dair açıklamaları aşağıdaki gibi oluştu:

"Kritik bir dönemde oynadığımız bir müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maç genelinde öncelikle verilen mücadeleden sonra da kazanma adına yapılan hamlelerden ve kazanılan müsabakadan memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza, ekran başında bizleri dualarıyla destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun"

"Her oyuncumuzu ekonomik kullanma gayretindeyiz"

Daniel Sturridge'in performansını yorumlayan Karaman, şu ifadeleri kullandı:

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"Rizespor müsabakasından sonra Filip Novak’ın ve Daniel Sturridge’nin bu haftanın ortalarındaki 1-1.5 antrenmana katıldıklarını söyleyelim. Belli bir rahatsızlıkları vardı, 10 gün bizden ayrı kaldılar. Aynı şekilde Obi Mikel’de de kısmi bir rahatsızlık oldu. Sezon başından beri yaşadığımız sıkıntıları sizler de biliyorsunuz. Her oyuncumuzu ekonomik kullanma gayretindeyiz. Sturridge şu anda takıma yapmış olduğumuz yüklemeyi kaldırabilecek durumda değil. Özel antrenmanları oluyor ve zaman zaman böyle müsabakalarda sonradan veya başlangıçta oyuna alarak bir noktaya çekmeye çalışacağız"

"Asıl olan niyet"

Karşılaşmada harika bir gol kaydeden Jose Sosa'ya övgüler yağdıran Ünal Karaman, şu cümlelerle sözlerini tamamladı:

"Bizler ne kadar Trabzonluysak, bizler ne kadar formaya aidiyet hissediyorsak bu takımın kaptanı da o kadar bu takıma aidiyet hissediyor. Ben yarın Sosa’ya “Sen santrafor oynayacaksın, orada sana ihtiyaç var” desem eminim ki hiç tereddütsüz o pozisyona geçerek var gücüyle oynamaya devam edecek. Asıl olan niyet. Bir kez daha söyleyelim, gururla söyleyeyim; Sosa’nın duruşu çok önemli. Bizim kenardaki müdahalelerimizin yanı sıra Sosa’nın saha içindeki oyun performansı ve arkadaşlarını yönetme performansı içerisinde mükemmel bir kaptanlık yapıyor. İyi de oynuyor, o sorumluluğun da farkında. Bize de gurur duymak düşüyor. Tebrik ediyorum kendisini"