Ünal Karaman: "Tribünden bu takımı takip etmek isterdim"

Trabzonspor teknik patronu Ünal Karaman, takımının Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve ligi 4. sırada tamamladı.

Bordo mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına verdiği röportajda zorluklarla geçen sezonu başarıyla attlatıklarını ifade etti.

"Bu sezon çok özel bir sezon" diyen Karaman, oyuncularını "Bu oyuncular teşekkürden fazlasını hak ediyor" ifadeleriyle övdü.

Ünal Karaman, sıkıntılara rağmen başarılı olduklarını "Zorluk var diye göreve geldik evet, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu mücadele, bu sezon, bu duruş camiamıza hayırlı olsun." cümleleriyle ifade etti.

"Bizim futbol oynamaktan başka bir çaremiz yoktu" ifadesini kullanan Karaman, "Hiçbir maça rahat çıkmadık, her maç istim üstündeydik" diyerek takımının yaşadığı baskıyı anlattı.

Sezonun kısa bir değerlendirmesini yapan başarılı çalıştırıcı, "Başladık sıkıntıyla stresin içinde, bitirdik aynı şekilde. Taraftarlar için güzel bir sezondu. Tribünden bu takımı takip etmek isterdim. Hayli heyecanlı, zevkli ve güzel mesajlar veren bir Trabzonspor olduğunu düşünüyorum." diyerek röportajını tamamladı.

Trabzonspor, 'de 2018/19 sezonunu 4.sırada tamamladı.