Ünal Karaman: Skor bizim için kötü değil

Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman skordan dolayı üzüntülü değil.

Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, kazanmak için geldiklerini ama 1-1'lik skora üzülmediklerini belirtti.

Karaman'ın yaptığı açıklamalardan satı başları şöyle;

"Oyuncularımın göstermiş olduğu mücadeleden memnunum. Tabii ki doğru yaptığımız şeylerin yanında bize yakışmayan şeyler de vardı. Özellikle hücum hattında daha fazla gol pozisyonuna girip, daha fazla gol bulabilmeliydik."

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"Rakibimizin gücünü de yadsımamak lazım. Gerçekten iyi hazırlanmış bir Kasımpaşa vardı. Kazanmak için gelmiştik ama bu skor da bizim için kötü değil."

"AEK deplasmanına tabii ki iyi bir skor almak için gideceğiz. Ligden sonra gelecek UEFA maçları elbette ki bizi zorlayacak ama şükürler olsun ki rotasyon yapabilecek bir oyuncu kadromuz var."