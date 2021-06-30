Ünal Karaman: Şenol Güneş'i yere göğe sığdıramıyorduk, ne oldu?

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avrupa Şampiyonası'nın "basit" bir turnuva olmadığını söylüyor.

Ünal Karaman, Türkiye'de "spor kültürünün bir türlü orta yolu bulamadığını" belirtirken meslektaşı Şenol Güneş'e de destek çıkıyor.

Türkiye uzun yıllar hasretini çektiği Avrupa Şampiyonası'na yeni bir jenerasyon ve heyecanla katıldı.

Ancak Euro 2020 hayalleri beklentileri karşılamadı ve grupta puan alamayan milliler sonuncu olarak turnuvaya veda ettiler.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise turnuvanın zorluğuna dikkat çekiyor.

Ünal Karaman ne söyledi?

AA'ya konuşan Ünal Karaman, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Biz spor kültürü olarak bir orta yolu bulamıyoruz. Ya övgülerle çok üst seviyeye getiriyoruz, ya da yergilerle ayaklar altına alıyoruz.

Daha önce elde edilen başarıları, verilen hizmeti yok sayıyoruz. Bunlar çok doğru değil.

Şenol hocayı turnuva öncesine kadar yere göğe sığdıramıyorduk. Şenol hoca mükemmeldi, doğru şeyler yapıyordu, ne oldu turnuvada istenilen sonuç olmadı diye.

Bu turnuvalar basit turnuvalar değildir. Gönlümüz elbette çok büyük başarılar elde edip, gençlerimizin Avrupa sahnesinde çok farklı başarıyla alkış almasından yanaydı."

"Genç yaşta tecrübeli oyuncu safına koyduk bu oyuncularımızı.

Biraz sabretmemiz gerekiyor, ne onların beklentisine cevap verebildi kendileri, ne de biz o beklentiye cevap bulabildik ama sporun içinde bu tarz şeyler var ve biz bunu anlayışla karşılamamız lazım.

Ne olursa olsun bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız."

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Euro 2020'ye veda eden Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Eylül ayında Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Ardından ise Ekim ayında Norveç, Letonya maçlarını oynayacak.

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