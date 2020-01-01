Ünal Karaman: Oyuncularımızı Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyoruz

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü, Galatasaray karşısında alınan galibiyetten ötürü oyuncularına teşekkür etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği 'ı Skoda ve Tunay Torun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibinin başında dördüncü maçına çıkan Ünal Karaman, yeni takımıyla ilk galibiyetini aldı.

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Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Karaman "Bu kadar uzun sürenin ardından başlamak iki takım adına da zordu. Biz maça çok daha iyi başladık. Maç boyu da sürdürdüğümüz disiplinli bir duruş vardı. Bunun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her oyuncumuzu gelişsin diye çalıştırıyoruz. Hedefimiz onları Avrupa Şampiyonası için Millî Takım'ımıza hazırlamak. Tarık da onlardan bir tanesi. Bu maç onun için bir adımdı. Şimdi eskisinden de çok çalışacak. Tunay'ı bebeklik günlerinden beri tanıyorum. Bugünkü performansı gerçekten etkileyiciydi. Çok ara vermişti. Aramıza bu şekilde dönmesi sevindirici." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Alınan bu galibiyetle birlikte puanını 28'e çıkaran Çaykur Rizespor, haftayı 14. sırada kapattı.

Çaykur Rizespor, gelecek hafta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.