Ünal Karaman: Oyuncularım özel bir alkışı hakediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncular Uğurcan Çakır ve Caleb Ekuban, takımlarının mücadelelerinden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ünal Karaman: Oyuncularım özel bir alkışı hakediyor

"Öncelikle şunu belirteyim, yayından önce hiçbir mazeretimiz yok demiştik" diyerek sözlerine başlayan Ünal Karaman, "Şu an maç sonrası daha rahat konuşabiliriz. Dar bir oyuncu grubuyla oynuyoruz. Oyuncularım bu yüzden özel bir alkışı hakediyor" diyerek oyuncularından övgüyle bahsetti.

Deneyimli teknik adam, yoğun maç temposunun ardından gelecek arayı "Milli takım arası bize ilaç gibi gelecek" sözleriyle değerlendirdi.

Yeni kurulan kadronun zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Karaman, "Bu arada arkadaşlarımız bizi tanıyacak, biz onları tanıyacağız. Kalitelerinden bir şüphemiz yok ancak takım kimyasında nasıl bir yer edinecekler, bunu göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Uğurcan Çakır: Zor bir dönemden geçiyoruz

Karşılaşmanın yıldızlarından kaleci Uğurcan Çakır da yoğun maç temposunun kendilerini zorladığını ifade etti.

"Zor bir dönemden geçiyoruz, hem lig hem maçları sebebiyle yoğun bir dönem" diyen genç file bekçisi, takımının ilk golden sonra daha iyi oynadığını "İlk 15 dakika yorgunluk belirtileri gösterdik ama golü yedikten sonra kendimize geldik" cümleleriyle anlattı.

Caleb Ekuban: En iyi oyunumuzu oynamadık

Bordo mavili ekibin golünü atan isim olan Ekuban da sahadan galip ayrılamadığı için duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"Bugün en iyi oyunumuzu oynayamadık" diyen başarılı golcü, "Bu şartlarda bir puanla ayrıldığımız için çok üzgün değiliz ama bir yandan da üzgünüz çünkü kazanmak istiyorduk" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

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Emre Belözoğlu'nun sakatlandığı pozisyonda kendisine ilk müdahele eden isim olmasıyla ilgili gelen soruyu "Sonuçta bu futbol, eğer yerde birini görürseniz ona yardım etmeniz gerekir" diye cevaplayan Ekuban "Ben de o an Emre'yi gördüm, yardım etmek istedim" ifadeleriyle centimlen tavrını sürdürdü.

Trabzonspor, milli aradan 'ni konuk edeceği maçla dönecek.