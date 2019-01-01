Ünal Karaman: "Oyuncularım inanılmaz bir duruş sergiliyorlar"

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü, 3-0'lık Ankaragücü galibiyetinin ardından oyuncularına teşekkür etti.

Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularına teşekkür etti.

Sözlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Karaman, şunları kaydetti: Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık. Geldiğimiz andan itibaren, defaatle dile getirmemizin hiçbir sakıncası yok. Tekrar edebiliriz; karakterli oyuncu grubum, kontenjan oyuncusu dahil olmak üzere, yerli ve Trabzonlu kardeşlerim olmak üzere inanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıkları konuları dostlukları ve takım olma bilinciyle kapatmaya çalışıyorlar." dedi.

"Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var. Camialarına hizmet ediyorlar." diyen Karaman, sözlerine şöyle devam etti: "Camiamız adına onlara teşekkür ediyorum. Ankaragücü çok köklü bir kulüp. Futbolu da burada bırakmıştım, kısa bir dönem olsa da teknik adamlık yapmıştım. Bundan sonra oynayacakları müsabakalarda Ankaragücü camiasına başarılar diliyorum"