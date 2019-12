Ünal Karaman: Kendi gerçekliğimizle mücadele ediyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-1'lik skorla sonuçlanan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 13. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karaman, Galatasaray'ın attığı gol üzerine şunları söyledi: "90'da gelen gol bizi üzdü. Bazen maçın hikayesi, topun dönüşü, 1 metrelik bir koşu, dokunuş 90 dakikalık bir mücadelenin özeti oluyor. Galatasaray ligin iyi takımlarından biri ve çok kaliteli oyunculara sahip. Attığımız golden sonra girdiğimiz gol pozisyonları da var. Bu bizim oyun tarzımız değil. Oyuncularımın emeğine saygı duyuyorum. Böyle takımlara karşı 2. golü bulmazsanız daima tehlikeyi yaşarsınız. Her şey bir kenara iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım kendi duruşlarının, güçlerinin çok üstündeydi. Kendilerini aşma çabasındaydılar. Gören, anlayan gözlere çok teşekkür ederim. Tüm kadromuz hazır olduğunda çok çok daha iyi olan, alternatifi olan bir Trabzonspor olacak. Bugünkü mücadeleden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum."

Sakat oyuncular hakkında da açıklama yapan Karaman, kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi: "Ekuban, iki antrenmandan sonra duracak bir oyuncu değil. Sturridge 33 gün sonra bir antrenman yaptı. Oyuncularımızı koruyup kollamamız gerekiyor. İki takım da dengeli durmaya çalıştı. Tabii ki şu bilgilendirmeyi yapayım, hepiniz muhtemelen farkındasınızdır ama biz bir Avrupa maçı oynadık. 'Avrupa'da takımını dinlendirdi, as oyuncularını oynatmadı' diyorlar. 18-19 oyuncum var as. Oynatmadım diye 'dinlendirdi' oluyorum. Ona rağmen antrenmanlar yapıyorlar, efor harcıyorlar. Birçok şeyi güzel şekilde hayal etsek de oyuncularımız da insan, onların da yorgunlukları, hastalıkları ve sakatlıkları olacak. Bu süreç içinde arkadaşları yerine de mücadele eden bir grup var. Bu grup her türlü övgüyü hak eden bir grup."

Karaman, sözlerini şu şeklide noktalandırdı: "Oynadığımız her maçta oyuncularımı kazanma adına hazırlarken en zor şartlarda bile oyuncularımız pes etmezken şampiyonluğa kendimden başka birini göstermem oyuncularıma ihanet olur. Hafta içinde 2-3 antrenmana katılan Ekuban'ın bile bu kadar zorlandığı yerde Sturridge'i riske edemezdik. Elimizdeki oyuncularla tüm mücadelemizi gösteriyorduk. İyi niyetli insanların içinde bulunduğu bir camiamız var. Bu bizi nereye götürür, göreceğiz. Biz kendi gerçekliğimizle mücadele ediyoruz, bazılarının hayal dünyası kadar bizim gerçeklerimiz var. Galatasaray'la oynuyoruz. Saha içinde sizi farklı yerlere koymaya çalışan insanlar olabilir."