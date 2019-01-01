Ünal Karaman: Kazanmak ve 3 puan almak güzel

Ünal Karaman, Ankaragücü maçının ardından oyuncularının verdiği mücadeleyi övdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, zor bir maç oynadıklarını ancak her şeye kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan zor bir müsabaka oynadık. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Çünkü bu 3 puan, ligde bulunduğumuz pozisyonu, korumu ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme noktasında önemliydi. Kazanmak ve 3 puan almak güzel. Bunun yanında sıkıntılarla uğraşıyoruz. Novak'ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu stresli müsabakalarda ikinci golü bulamazsanız o stres maç boyunca hiçbir şekilde yakınızdan düşmüyor. Ne olursa olsun oyuncuların kazanma adına verdikleri mücadele son derece olumluydu. 3 puan aldığımız için mutluyuz."