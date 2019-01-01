Ünal Karaman: Henüz destan yazmadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Caleb Ekuban, AEK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

, UEFA playoff ilk maçında konuk olduğu AEK Atina'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor mikrofonlarına konuşan teknik direktör Ünal Karaman, takımının aldığı skordan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve oyuncularını kutladı.

"Henüz destan yazmadık"

Tecrübeli teknik adam cümlelerine "Henüz destan yazmadık" diyerek başladı ve takımının işinin henüz bitmediğini "Doğru oyunu oynamaya çalışıyoruz. Evet, iyi bir skorla evimize dönüyoruz ancak iki ayaklı maçlarda oynanmadan tur geçilmiyor" ifadeleriyle dile getirdi.

Öğrencilerini "Oyuncularımı bu yoğun takvimde gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum" ifadeleriyle tebrik eden başarılı çalıştırıcı, Jose Sosa'nın kaçırdığı penaltı ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Sosa bügün penaltı kaçırdı ama biz onu yazmaya devam edeceğiz" diyen Karaman "Canı sağ olsun" ifadesiyle oyuncusunu teselli etti.

Bordo mavili taraftarlara "Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsinler ve destek olsunlar. İnişler çıkışlar olacaktır, yanımızda olup düştüğümüzde kaldırmak için uğraşsınlar. Samimi desteklerini esirgemesinler" ifadeleriyle mesaj gönderen Ünal Karaman, bu cümlelerle röportajını tamamladı.

Ağaoğlu: Kazanamasaydık Prag maçının anlamı olmayacaktı

TRT Spor'a demeçler veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda alınan galibiyetin önemine dikkat çekti.

Müsabakayı "İlk yarının ikinci bölümünde ve ikinci yarıda rakibi baskı altında tuttuk. Gollerle birlikte oyun da rahatladı" ifadeleriyle değerlendiren Ağaoğlu, "AEK henüz lig maçı oynamadı, tam anlamıyla hazır değiller. Ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor" sözleriyle AEK'in dezavantajına dikkat çekti.

Sparta Prag karşısında tur atlamanın bu galibiyetle değer kazandığını "Bu maçı kazanamasaydık Prag maçının anlamı olmayacaktı" cümleleriyle dile getiren Ağaoğlu sözlerini tamamladı.

Ekuban: İlk gol için Maestro'ya, son gol için Abdülkadir'e teşekkür ederim

Karşılaşmada üç gol atarak yıldızlaşan Caleb Ekuban da yaşadığı sevinci gizlemedi ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Galibiyetin taşıdığı değere dikkat çeken Ekuban "Bizim için çok önemli bir sonuçtu. Geri dönmeyi başardık ve ikinci maçla birlikte turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Attığı gollerden dolayı yaşadığı sevince değinen Ganalı forvet, "Topun üç kere kaleye girdiğini gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz" dedi ve "İlk gol için Maestro'ya, son gol için de Abdülkadir'e teşekkür etmem gerekir" sözleriyle kendisine asist yapan arkadaşlarına teşekkür etti.

Trabzonspor, 29 Ağustos Perşembe günü rövanş maçında AEK'i konuk edecek.