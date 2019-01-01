Ünal Karaman: Galibiyetle dönmemiz işten değildi

Ünal Karaman, Sivasspor karşısında birçok pozisyon bulduklarını, mücadelelerinden ötürü oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Karaman'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, çünkü bizim için zorluk derecesi yüksek olan bir maçtı. Kupada da mücadele eden bir takımız.

"12 günde 4 müsabaka oynadık. 14 oyuncu kullanmışız ağırlıklı olarak. Bugün de teslim olmadık. Pozisyonlara bakınca da galibiyetle dönmemiz işten değildi.

"Sivasspor'un golünden önce orta sahada faul yoktu. Oyuncum benim önümde topa vurdu. Çok net görmüştüm. Tabii ki hocamızda art niyet aramıyorum. Böyle takdir etti. Biz de sonrasında gelen konsantrasyon eksikliğiyle golü yedik."