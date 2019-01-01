Ünal Karaman: Futbol aslında zor bir oyun değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Sparta Prag ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı öncesi konuştu.

UEFA 3. eleme turu ilk maçında yarın Sparta Prag ile karşılaşacak 'da teknik direktör Karaman ve Çek futbolcu Filip Novak, Generali Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman, yarınki maçı iki köklü kulübün oynayacağı önemli müsabaka olarak nitelendirerek, "İki takımın da mazisi başarılarla dolu. Her iki takım için de zorlu bir müsabaka olacak" dedi.

Rakiplerinin biraz daha avantajlı olduğunu belirten Karaman, "Biz hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık. Yine çıkıp oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz elbette. Ancak inancımız her şeyin önünde olmak kaydıyla yarınki müsabakaya hazırlandık" diye konuştu.

"Futbol aslında zor bir oyun değil"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, başlangıçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz geçen sene de tabii ki bilinmezliğin içinde başlamıştık. Futbol aslında zor bir oyun değil. Doğru işler yapmak için sahada çaba sarf ediyoruz. Tüm meslektaşlarımız elinde olan oyuncularla sahada en iyi kadroyla çıkıp kazanma adına gayret gösteriyorlar. Tabii ki kadro yapısının oturmasıyla beraber bir birimizi daha iyi anlayıp tanımayla beraber, bizim için silah olan en önemli şeyin güven ve iletişim olduğu ortam içinde spor kamuoyunun takdirini kazanmış bir oyun oynadık. Zaman zaman arzu etmediğimiz sonuçlar olsada bu oyun 'de ciddi sempatiye dönüşecek taraftar kitlesi oluşturdu. Geçen seneki ana iskeletimizden oyuncuları kaybettik. Sadece saha içinde oynayanlar değil bizim kendi içimizden oynayan az forma şansı bulmuş oyuncuların da çok büyük katkısı vardı. Oyuncu sadece tek başına saha içinde mücadele eden yetenek gösteren değildir. Onun takım kimyası içinde rolü de çok önemlidir. Buradan kendilerini saygı ve minnetle anıyorum. teşekkür ediyorum. Bir Vahid’in, Luiz’in, Zargo’nun yerli arkadaşlarımız da dahil olmak üzere hepsinin geçen sene ki başarımızda katkıları var. Ayrılması onların mutluluğu açısından çok çok daha önemliydi. Çünkü alt tarafa gönderdiğimiz oyuncuları da sayarsak biz isteriz ki oyuncumuz en fazla forma şansı bulacağı yerde olsun. Umuyorum ve bekliyorum ki bizi zorlayacak kayıplar olmaz.''

"Rakibimiz bizden daha avantajlı"

Geçen sene ki iskelet kadrodan 2 tane sakat dahil olmak üzere 6 - 7 oyuncuyla çalışabildiklerine dikkati çeken Karaman, ''Bu bizim için handikap olarak gözükebilir. Rakibimizin oynadığı 4 tane resmi müsabakayı baz alacak olursak ilk hafta mağlubiyetten sonra yaptıkları revizyonu dikkate aldığımızda da eksiklerini gidermiş her yönüyle hazır bir takımla karşılaşacağız. 2-3 oyuncumun sadece 90 dakika oynayabildiği bir kadroyla geldim. Diğer hazırlıklarımızda Filip'in rahatsızlığı vardı. Biz hiç bir zaman mazeretlerin arkasına sığınan olmadık. Yine çıkacağız. İnancımızla rakibimize duyduğumuz saygımız olacak tabii ama kendi inancımız herseyini önünde olmak kaydıyla yarın ki müsabakaya hazırlandık. Umuyorum ve bekliyorum ki geçen sene kaldığımız yerden daha da üzerine koyarak zaman içinde yeni katılan arkadaşlarımız var onların hem insani kalitelerini tanıyacağız hem de takımımıza yetenek anlamında hangi boyutta katkı yapacaklarını tanıyacağız. İnşallah beklentilerimizi karşılayacak yetenekler olurlar inşallah onların beklentilerine cevap verebilecek şehir ve takım dokusu onlara sunabiliriz iyi bir birliktelik olur. Ama şu an itibariyle açık olmak gerekirse rakibimizin bizden daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ama biz her zaman ki silahımızla yine Allahın izniyle her zaman ki gibi hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

"Mazeretimiz yok"

Ünal Karaman hazırlık kampı süresince 2 - 3 oyuncu dışında 90 dakika oynattığı oyuncusu olmadığını hatırlatarak, ''Yarın ki bizim oynadığımız müsabakada her hangi bir mazeretimiz yok. Rakibimiz müsabaka oynadı, ilk maçta eksikliklerini gördü 4 oyuncusunu değiştirdi, içerideki müsabakalarda gol attı yemedi falan artıları bir çok şekilde sayılabilir. Ama bizim de bahsettiğimiz inancımız, güvenimiz, sadakatimiz, sevgimiz saygımız hepsi kendi adımıza bütün açıkları kapatabilecek boyutta. Mazeretimiz yok" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu teknik adam bordo mavili tarzındaki takımların her sen Avrupa'da olması gerektiğini vurgulayarak, ''Türkiye'de çok kıymetli takımlar camialar var biz de kendi camiamıza en güzelini hedefliyoruz. Zaman içerisinde sportif duruş ve hedefelerden uzaklaşma olabiliyor kulüplerin yaşadığı zorluklar dikkate alındığında. Daha sistemli bir camia olup bu işleri geçmişte olduğu gibi alışkanlık haline getiren bir takım olmalıyız. Onun adına gayretlerimiz olacak.'' dedi.

Novak: Sparta Prag'ın 4 maçını da izledim

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak ise yarın ki maçın zorlu geçeceğine dikkati çekerek, ''Her iki takım da tur atlamak istiyor. Geçen sezon ki başarılı futbolu tekrarlayarak buradan başarıyla ayrılmayı ümit ediyorum"' dedi.

Novak seyircisiz oynamanın kimse için güzel bir duygu olmadığını ancak bunun Trabzonspor için bir avantaj olabileceğini belirterek Sparta Prag'ın Trabzon'a gittiğinde çok farklı şeyler yaşayacağını düşündüğünü dile getirdi.

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Çek futbolcu Sparta'nın 4 maçını da izlediğini elbette Sparta konusunda hocasına bilgi verdiğini ve bu bilgilerin de tur atlamalarına yararlı olacağını düşündüğünü kaydetti.

Novak Sparta Prag'ın ligin başlamasından dolayı avantajı olduğuna işaret ederek, ''Hocalarını tanıyorum. Her oyuncuyu incelemiştir. Ancak biz takım olarak geçen yıl ki futbolcu oynayarak iyi bir sonuç almak istiyoruz. Trabzon'da işi bitirmek istiyoruz'' diye konuştu.