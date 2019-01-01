Ünal Karaman: Eksikliklerimiz hücum çeşitliliğini azaltıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçının ardından sakat oyuncuların fazlalığına vurgu yaptı.

, UEFA C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda ile kozlarını paylaştı. Tarihinde üçüncü kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan bordo-mavililer, turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Karaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Bir takımı oluşturan değişik karakterde oyuncular vardır, herkes kendi işini yapar, ortaya da bir takım çıkar. Siz üç oyuncunuzu kaybedince tabii ki bazı şeyler değişecek."

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"Belli bir oyun karakterine sahip oyuncuyu, Üç beş hafta çalışmayla başka bir karaktere büründüremezsiniz. Maalesef hücum hattımızdaki eksiklerimiz hücum çeşitliliğini azaltıyor."

"Bundan sonrası için fazla bir seçeneğimiz yok açıkçası. Bir oyuncunun hızı yoksa, ona bir aylık antrenmanla hız veremezsiniz. Belki sıkıcı bir oyun oynayacağız ama sonuç almaya gayret göstereceğiz."

"Hız, bir futbolcunun silahıdır. Abdülkadir ve Ekuban gibi bir anda hızlanacak bir oyuncumuz yok. Arzu ettiğimiz driblingler olmayınca daha çok gidip gelen bir oyun oluyor. Bu şekilde devreye kadar gitmeye çalışacağız."